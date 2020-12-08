Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti

08.12.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.12.2020 13:26
Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından 4,5 kilometrelik orta refüjün 50 bin metrekarelik kısmı yayla çimiyle çimlendirildi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde belediye tarafından 4,5 kilometrelik orta refüjün 50 bin metrekarelik kısmı yayla çimiyle çimlendirildi. Kendi imkanları ile bu işlemi yapan belediye yaklaşık 500 bin TL kara geçti.

Osmaneli Belediyesi, bin 200 metre yükseklikte bulunan yaylalardan getirilen çimlerle orta refüjü çimlendirdi. Bu çalışmayı belediye imkanları ile yapıldığı anlatan Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "50 bin metrekarelik alan yayla çimi kullanarak çalışanlarımızla yemyeşil alanlar oluşturduk. Dışarıdan hizmet alarak bu işlemi yapsaydık belediyemize en az 500-600 bin lira maliyeti olacaktı. Çim yayma ve getirme işleminde en az 500 bin TL tasarruf sağladık. Bu özverili çalışmayı yürüten ve sonuçlandıran tüm belediyemiz çalışanlarına ve yöneticilerine teşekkür ediyoruz. Osmaneli Belediyesi, örnek projelerine güzel düşüncelerle finans kaynağı sağlayan belediyedir. Osmaneli Belediyesini farklı kılan uyguladığı topyekun mükemmelleşme modeliyle kendisi de tüm süreçlerde çalışan ve yöneticileriyle sürekli iyileştirmeler yapan özelliğe sahip olmasıdır. Osmaneli Belediyesi, Osmaneli halkından gelen, çok iyi eğitim almış, özellikli yönetici grubuna sahiptir. Örnek alan değil, projeleriyle örnek alınan belediyedir Osmaneli" dedi. - BİLECİK

Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti
Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Geleneksel yöntemle yaptığı tuzlu yoğurt geçim kapısı oldu
Geleneksel yöntemle yaptığı tuzlu yoğurt geçim kapısı oldu
Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak belirlendi
Bucak Belediyesi 2021 Yılı Bütçesi 103 Milyon 300 Bin TL olarak belirlendi
Erdem: 'Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk'
Erdem: "Nilüfer'de son 1 yılda 3 bin 500 engellinin yaşamına dokunduk"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Ali Mahir Başarır
Magazin Alişan Ivana Sert İrem Derici Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Fatih Terim Samet Aybaba Mbaye Diagne İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Kaza Ankara Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu yöntemle belediye 500 bin TL kâra geçti - Bilecik
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 13:38:25. #1.14#
title