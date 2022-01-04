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Bu yolla dolandırıp 1.5 milyon lira toplamışlar

Bu yolla dolandırıp 1.5 milyon lira toplamışlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta emlak dolandırıcılığı yaparak mağdur ettikleri kişilerin 1.5 milyon lirasını alan 3 dolandırıcı polisten kaçamadı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta emlak dolandırıcılığı yaparak mağdur ettikleri kişilerin 1.5 milyon lirasını alan 3 dolandırıcı polisten kaçamadı.

Edinilen bilgiye göre internete koydukları sahte ilanlarda tuzaklarına düşürdükleri mağdurlardan kaparo toplayarak dolandıran şebeke Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı. Dolandırıcıların; internet sitelerine kendilerini mülkiyet sahibi olarak gösterip, sahte ilanlar vererek yüksek miktarda kaparo dolandırıcılığı yapan Sivas'tan yaklaşık 1,5 Milyon TL topladıkları anlaşıldı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından titizlikle yürütülen çalışmayla Ankara'da 7 farklı adrese düzenlenen baskınlarda 3 şüpheli, suçta kullandıkları dijital cihazlarla birlikte ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Sivas Kapalı Cezaevine konuldu. - SİVAS

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