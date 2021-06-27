Bu yolda yürüyen huzur buluyor

Bu yolda yürüyen huzur buluyor Şelalelerle çevrili 3,5 kilometrelik ahşap yol göreni hayran bırakıyor Bursa'da ormanların içinden ve şelalelerin yanından geçen 3,5 kilometrelik ahşap yol, ziyaretçilerini doyumsuz bir yolculuğa çıkartıyor.

Bu yolda yürüyen huzur buluyor

Şelalelerle çevrili 3,5 kilometrelik ahşap yol göreni hayran bırakıyor

BURSA - Bursa'da ormanların içinden ve şelalelerin yanından geçen 3,5 kilometrelik ahşap yol, ziyaretçilerini doyumsuz bir yolculuğa çıkartıyor.

Orman Genel Müdürlüğü ve Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan 3,5 kilometrelik Suuçtu doğa yürüyüş ve bisiklet parkurunu gezenler gördükleri güzelliklere hayran kalıyor. Yapımı devam eden ve 2 kilometrelik kısmı bitirilen ahşaptan yapılan yol, Suuçtu şelalesinin yanından başlayıp, ormanların içinden ve şelalelerin yanından 3,5 kilometre boyunca devam ediyor. Turistler yolculuğun sonunda huzur bulmuş olarak bölgeden ayrılıyor. Eşsiz bir manzara sunan yol tamamen bittiğinde Türkiye'nin birçok vilayetinde ve dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlayacak. Tabiat harikası yol, Mustafakemalpaşa ilçesinin Suuçtu şelalesinden başlayıp dere boyunca 3,5 kilometre devam ediyor.

Yapımı devan eden yolu ziyaret eden Yağmur Uslu, "Burası adeta cennetten bir köşe. Suuçtu şelalesinden başlayan bu yürüyüş ve bisiklet parkuruna hayran kaldık. Bu yolda yürürken huzur bulduk. Bu yolda yürümeyi ve huzur bulmayı herkese tavsiye ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Türker