Bu yolda yürümek için Türkiye'nin her yerinden geliyorlar Yolu gören güzelliğine hayran kalıyor BURSA - Bursa'da kenarlarında devasa çınar ağaçlarının bulunduğu doğal güzelliğiyle kendine hayran bırakan yol her yıl çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Kestel ilçesi Gölbaşı göleti kenarında bulunan her biri yüzlerce yıllık çınar ağaçlarıyla dolu yol görenleri kendine hayran bırakıyor. Bir buçuk kilometre uzunluğa sahip toprak yolun iki tarafına ekilmiş çınar ağaçları yola ayrı bir güzellik katıyor. Gölbaşı göletinin yanında bulunan çınarlı yolun ünü o kadar fazla ki sadece bu yolu görüp fotoğraf çektirmek için Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda ziyaretçi var. Yürümenin ayrı bir keyif verdiği yol son zamanda düğün, nişan ve klip çekimlerinin vazgeçilmez adresi olmuş durumda. Özellikle sıcak yaz günlerinde vatandaşlar sıkça ziyaret ediyor. Devasa büyüklükteki çınar ağaçlarının bulunduğu yolda yürüyenler yürüyüş sonunda büyük bir mutluluk duyuyor. Yolu ziyarete gelen vatandaşlar, "Bu yolun ününü çok duyduk buraya gelip görmek istedik. Gerçekten çok etkilendik. Harika bir yer burada yürümek insana ayrı bir keyif veriyor. Mutlaka gezilip görülmesi gereken bir yer" dedi. Kaynak: İHA