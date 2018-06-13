Bu Yola Milliyetçi Hareket Partisi ile Ülkücü Kardeşlerimizle Çıktık"

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Evet, şiarımız budur. Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık, beraber yürümeye devam ediyoruz." dedi.

Yıldırım, Kurtuluş Yolu'ndaki sahur programında yaptığı konuşmada, Samsun'a yapılan hizmetleri anımsattı.

Bugüne kadar Samsun'da 8 bin 257 konut inşa edip hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Yıldırım, "Göreve geldiğimizde Samsun'da su problemi vardı. Hasköy ve Küçükoğlu su haznelerini inşa ederek bu soruna çözüm ürettik. Geçen yıl 19 Mayıs Barajı'nı açmak suretiyle, yaptığımız baraj sayısı 8'e çıktı. İçme suyu arıtma tesisleri yapım çalışmasına başladık. İlçelerimizin çeşmelerinden memba suyu akacak." diye konuştu.

Ulaşımla ilgili yatırımları anlatan Yıldırım, Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 15 yıl önce sadece 115 bin yolcunun kullandığını, sadece geçen yıl ise 11 bin 600 uçağın iniş kalkış yaptığını ve 1 milyon 155 bin Samsunlunun buradan istifade ettiğini bildirdi.

Başbakan Yıldırım, Samsun'a yakışır modern bir terminal yapacaklarının müjdesini vererek, şunları söyledi:

"Bir müjde de demiryollarında. Bir süredir yenileme çalışması devam eden Samsun-Sivas hızlı tren hattını bitirip hizmete alacağız. Sulama tesisleri ile 444 bin dönüm araziyi sulamaya açtık. Yeşil Samsun'a daha yeşil olsun diye 15 bin fidan diktik. Samsun stadının yerini millet bahçesi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Sahra Sıhhiye Alanı'nı da şehir parkı haline dönüştürüyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Toprağımızın bereketi olan Samsun'un çiftçilerini de unutmadık. İktidara geldiğimizde koca Samsun'a 24 trilyon tarımsal destek veriliyordu. Bu miktarı 9 kat artırıp yılda 217 trilyona çıkardık, helali hoş olsun. 16 yılda çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza tam 2 katrilyon destek sağladık, helal olsun. Daha fazlasına Samsun layık. Genç çiftçilerimizi de unutmadık. 253 projeye destek verdik. Geçen yıldan itibaren 'mazotun yarısı sizden yarısı bizden' uygulamasını başlattık."

Samsun'da karayollarında 16 yılda 40 farklı projeyi tamamladıklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, devlet yollarını 374 kilometreye, il yollarını 430 kilometreye çıkardıklarını, iktidarları döneminde 306 kilometre bölünmüş yol yaptıklarını aktardı.

Samsun-Kavak yolunu bitirdiklerini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Bafra ve Ayvacık yolunu da yapıyoruz. Kavak'a doğalgaz getireceğiz, sözümüz söz. Sanayiyi destekliyoruz. Samsun'da 3 tane organize sanayi vardı, bunu 6'ya çıkardık, 6 organize sanayi bölgesinde 8 bin 400 kardeşimiz iş, AŞ sahibi oldu. Bu yıl içinde 92 iş yerinin bulunduğu Güney Sanayi Sitesi'ni de tamamlamış olacağız. Samsun Teknoloji Bölgesi'nde 41 firma faaliyet gösteriyor. Burada 124 araştırmacı gencimiz 61 projeyi başarıyla tamamladı. İki Ar-Ge merkezimizle beraber Samsun'da daha da araştırma geliştirme alanında yeni imkanlar sağlayacağız. Samsun'a yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır."

"AK Parti ne yaptıysa, 'Hepsini yıkacağız' diyorlar"

Yıldırım, diğer cumhurbaşkanı adaylarının seçim vaatlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

Diğer adayların, AK Parti tüm hizmetleri, yatırımları yaptığı için bir şey bulamadıklarından "yıkım" odaklı vaatlerde bulunduğunu söyleyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bugün piyasada adaylar dolaşıyor. Ne diyorlar? Vaatlerde bulunuyorlar ama düşünüyorlar. 'Ya acaba, ne yapsak, hangi vaatte bulunsak? Yol vaadinde bulunalım' diyorlar, bir bakıyorlar Samsun'un, Türkiye'nin yolları yapılmış. 'Bu olmadı' diyorlar. Hastane? Bu da olmadı. Bunu da AK Parti yapmış. Efendim, okul? Bunu da AK Parti yapmış. Fabrika? Bunu da yapmış. Hızlı tren? Bunu da yapmış. Şehir hastanesi? Bunu da yapmış. 'Ya biz ne yapacağız?' diyorlar. Sinirleniyorlar, AK Parti ne yaptıysa, 'Hepsini yıkacağız' diyorlar. Samsun, bu yıkım ekibine geçit verecek misiniz? 24 Haziran'da yapım ekibine, Recep Tayyip Erdoğan ve onun yol arkadaşlarına oylarımızla gerekli desteği verecek miyiz? 24 Haziran'da Samsun yeni bir rekora imza atmaya hazır mısın? Bu iş burada bitmez."

Yıldırım, bu sahur sofrasında Afrin şehidi Samsunlu Burak Akalın'ın babası Ekrem Akalın'la da bir arada olduklarını aktardı.

Burak Akalın ve diğer şehitleri rahmet ve şükranla andıklarını dile getiren Yıldırım, "Bir yandan hizmetleri yaparken bir yandan da ülkemizin bekası için başımıza bela olan terör odaklarını bir bir yok ediyoruz. Biz bunu yaparken, biz terörle, PKK ile amansız mücadele yaparken cumhurbaşkanı adaylarından birisi, adaylığı belli olur olmaz soluğu Edirne'de aldı. 'Edirne'de acaba Edirne'yi mi özledi, Selimiye'yi mi özledi, Edirneli vatandaşları mı özledi?' derken bir baktık Edirne'de teröristlerin baş destekçisini ziyarete gitmiş." değerlendirmesinde bulundu.

"Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur"

Türkiye'nin beka meselesi olduğuna ve bölgede Türkiye hakkında plan kurulduğuna dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bu plan, güney sınırlarımızda bir terör devleti oluşturma planıdır. Ülkemiz hakkında şer odaklarının kurduğu bu tezgahı bozacak mıyız? O halde ne diyoruz: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Evet, şiarımız budur. Cumhur İttifakı'nın arkasındaki ruh Rabia'dır, Yenikapı ruhudur, cumhurbaşkanlığı yönetim sistemini kabul eden anayasa değişikliğidir. Biz bu yola Milliyetçi Hareket Partisi ile ülkücü kardeşlerimizle beraber çıktık, beraber yürümeye devam ediyoruz. Türkiye'yi şaha kaldırmaya var mısınız? Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçecek miyiz? AK Parti ile durmak yok. 24 Haziran'da Samsun yeni bir destan yazacak mısın? Sevgili kardeşlerim, iki gün sonra bayramımız var. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum."

Programa, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, AK Parti Samsun milletvekili adayları ile vatandaşlar katıldı.

(Bitti)