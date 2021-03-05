Bu yılki büyüme hedefini en az yüzde 6 olarak belirleyen Çin, savunma bütçesini de yüzde 6,8 artıracak

Çin'in 2021 yılı büyüme hedefi en az yüzde 6 olarak belirlenirken, savunma bütçesinin de yüzde 6,8 artırılarak 209 milyar dolara (1,35 trilyon yuan) çıkarılması planlanıyor.

Çin'in 2021 yılı büyüme hedefi en az yüzde 6 olarak belirlenirken, savunma bütçesinin de yüzde 6,8 artırılarak 209 milyar dolara (1,35 trilyon yuan) çıkarılması planlanıyor.

Başbakan Li Kıçiang, Pekin Tiananmen Meydanı'ndaki Büyük Halk Salonu'nda düzenlenen, ülkenin en üst düzey yasama organı olan 13. Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) ve 13. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) 4. Dönem Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda tören meclisine hitap etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen ülke ekonomisinin toparlandığına dikkati çeken Li, Komünist Parti'nin 2021 için büyüme hedefini yüzde 6 olarak belirlediğini aktardı.

Xinhua'nın haberinde, Çin'in 2021 savunma bütçesini yüzde 6,8 artırarak 209 milyar dolara (1,35 trilyon yuan) çıkarmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Haberde, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in savunma bütçesinin, 2021 savunma bütçesi 740 milyar dolar olarak açıklanan ABD'nin yaklaşık 4'te biri olduğu vurgulandı.

14. Dönem 5 Yıllık Kalkınma Planı ve diğer reformlar

Li, toplantıda 14. Dönem 5 Yıllık Kalkınma Planı ve diğer reformlarla ilgili açıklamalar da yaptı.

2020'de devlet başkanı Şi Cinping'in 2030'a kadar karbon emisyonunu azaltmada lider olma ve 2060'a kadar emisyonu sıfırlama vaadini desteklediğini vurgulan Li, "yeşil kalkınmayı" sürdürme sözü verdi.

Li, Pekin'in iklim değişikliğiyle mücadelede de aktif olacağının altını çizerek, karbon emisyonunun azaltılacağını fakat bu hedeflerin ekonomik büyümeyi olumsuz anlamda etkileyebilecek şekilde olmayacağını kaydetti.

Başbakan Li, gelecek 5 yılda ekonomideki birim başına düşen karbon emisyonunun yüzde 18 azaltılacağı bilgisini de paylaştı.

Li, Çin Komünist Partisinin (CCP) gelecek 5 yılda "Çin'i teknolojide kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeyi en önemli stratejik hedeflerden biri" olarak gördüğünü de vurguladı.

Her türlü endüstride Çin menşeili ürünlerin kullanılması konusunda baskının artırılacağını belirten Li, bununla ülke içinde üretilen ürünlerin yerel dolaşımını arttırarak dışa bağımlılığı azaltmayı amaçladıklarını söyledi.

Li, Çin'in Tayvan ile ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesini desteklemeye yönelik resmi vaatlerini yineleyerek, Pekin'in "Tayvan bağımsızlığı" arayışındaki her türlü faaliyeti kararlı şekilde caydıracağını" söyledi.

"Güvenlikle ilgili birkaç madde eklenecek"

Çin Ulusal Halk Komitesi Başkan Yardımcısı Wang Chen ise toplantıdaki konuşmasında, Hong Kong'un şehir anayasasının revize edilerek güvenlikle ilgili birkaç maddenin ekleneceğini belirtti.

Hong Kong seçim sistemindeki boşlukların, muhalif aktivistlere şehrin bağımsızlığı gibi faaliyetlerde bulunmaları için alan açtığını ifade eden Wang, bu risklerin ortadan kaldırılması için daha demokratik bir seçim sistemi getirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

İş insanları ve diğer Pekin yanlısı figürler tarafından kontrol edilen Hong Kong seçim komitesine, bölge liderinin seçiminde daha büyük bir rol verileceğini aktaran Wang, bu komitenin şehrin 35 üyeli yasama organı olan şehir meclisine seçilecek adayları reddetmesine izin verileceğini söyledi.

ÇUHK ve ÇHSDK'nin yapısı

Çin'in parlamentosu olarak da bilinen ÇUHK'de 2 bin 980 delege bulunuyor. Söz konusu delegeler arasında ülkenin kent, eyalet, özerk bölgeleri ve Çin Halk Kurtuluş Ordusundan temsilciler yer alıyor.

ÇUHK, yılda bir kez toplanırken; diğer yasama görevlerini yaklaşık 2 ayda bir toplanan ÇUHK Daimi Komitesi ele alıyor.

Söz konusu komitede 170'i aşkın delege yer alıyor. Ülkenin en üst düzey istişare organı olarak merkezi hükümete fikir sunan ÇHSDK'de ise 2 bin 158 delege bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya