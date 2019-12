Bu yıl Sónar İstanbul 3 gün sürecek

16.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:17

Zorlu PSM'yi 4. Kez müzik, yaratıcılık ve teknolojinin merkezine dönüştürmeye hazırlanan Sónar İstanbul'a yeni eklenen gün ile birlikte festivali Paul Kalkbrenner açacak. Geçen senelerde yoğun ilgi gören festival 2020'de 5-6-7 Mart %100 Music katkılarıyla elektronik müzik dünyasının birbirinden değerli DJ ve prodüktörlerine ev sahipliği yapacak. 5 Mart tarihli festival biletleri 17 Aralık Salı günü satışa çıkacak olup kombine biletli olanlar ''fark bileti'' satın alarak açılış gününe gelebileceklerdir.

Almanya elektronik müziğinin dünyaya sunduğu efsane isim Paul Kalkbrenner da Sónar İstanbul'da!

1990'lı yıllarda DJ'lik hayatına başlayan, Almanya'da ismini duyurduktan sonra ortaya çıkardığı başarılı çalışmalarla dünya çapında üne kavuşan yetenekli isim Paul Kalkbrenner, Sónar İstanbul'un bir diğer sürprizi oldu. Sahnesiyle ve verdiği partilerle farklı kitleleri bile kendine çekmeyi başaran Kalkbrenner, başarılı minimal, tekno ve elektro ritimleriyle Sónar İstanbul'u dans pistine çevirmeye hazırlanan isimler arasında yerini aldı. Bütün Avrupa'yı kasıp kavuran setleriyle rakipsiz durumdaki sanatçı techno kulvarının yanı sıra electro, techno ve tech-house'u setlerine yedirmesiyle de adından söz ettiriyor. On yıl aradan sonra Türkiye'ye gelmeye hazırlanan DJ eşsiz bir performansla Sónar İstanbul'da izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Sónar İstanbul programının dikkat çeken isimleri…

Son yıllarda popülaritesi ciddi bir artış gösteren Drumcode'un yaratıcısı enigmatik DJ ve tekno müzik prodüktörü Adam Beyer, Almanya'nın tekno müzik dahisi kıdemli DJ/prodüktörü olarak maestro etiketini taşıyan Ben Klock, "Müzik dışında herhangi bir yoldan kendimi ifade etme ihtiyacı hissetmedim hiç" sözleriyle müzik tutkusunu anlatan, janrlara uymayan deneysel tekno müzisyeni Bjarki, yaptığı karanlık ve melankolik deep house tınılarıyla tanınan Kuzey Almanya çıkışlı prodüktör Christian Löffler (Live), Londra merkezli elektronik ve tekno üreticisi olmasının yanı sıra ilk albümü Human'dan bu yana hem dans pisti hem de oturma konserleri için üretilmiş, hem üretken, hem de duygusal bir elektronika yaratmayı seven Max Cooper (Live/AV), tekno dünyasında bilinen fantastik tekno ses konusunda uzmanlaşmış, yaptığı canlandırıcı yüksek gerilim müziği ile tekno sahnenin ön saflarında yer alan ve ilk albümü Edge of Everything ile özellikle dünyadaki tekno hayranlarından yılın en iyi albümlerinden biri olarak olumlu eleştiriler alan Paula Temple, eğitimini klasik müzik üzerine tamamlamış bir konservatuvar piyanisti olan ancak müziği klasikten caza, elektronikten metale çok geniş bir yelpazeye evrilen Kelly Moran Grand Piano(Live/AV) performansı, Amsterdam'da bir süre yaşayıp Avrupa'nın çeşitli şehirlerini dolaştıktan sonra Tel Aviv'e dönen house, disko ve indie dance türlerindeki başarılı yapımlarıyla bilinen Red Axes (Live), her şeyin doğu'dan geldiğine inanan sanatçı Şafak Özkütle'nin projesi olan, özgün prodüksiyonları ve remiksleriyle elektronik müzik dünyasına etkileyici bir giriş yapan Oceanvs Orientalis, sound'unda müzik tarihinden alınan arkeolojik öğelere yer veren ve sanatçının gözünden evrenin ve insanın hikayesini anlatan ilk stüdyo albümü Ex Nihilo (Live/AV), dünyaca ünlü birçok festivalde sahne alan, kendi underground etkilerin bulunduğu canlı ve melodik house müziklerinin yanı sıra pek çok genç müzisyene de destek veren Denis Sulta, Niv Arzi ikilisinden oluşan, yeraltı elektronik kültürünü birçok biçimiyle kucaklayan ve geniş hayran kitlesi bulunan Steffi, 1992'de kurulan ambient-postrock-triphop-noise-drone tarzları arasında gidip gelen müzikleriyle İngiltere kökenli grup Seefeel, zorlu elektronik dünyasında yeni bir hayat yaratan, parçalarıyla dans pisti için doğaüstü bir his uyandıran Alman DJ ve yapımcı Skee Mask ile Tel Aviv merkezli Dori Sadovnik ve Modeselektor ile turnede olan ve parçalarında R&B, rap, breakbeat, pop, davul, bas ve diğer türleri birleştirerek yoğun ve nostaljik bir atmosfer yaratan, şarkı sözlerinde sevgi, öfke ve nefretten değil, aynı zamanda korku, karanlık ve kabus hatıralarından da bahseden Arjantinli sanatçı Catnapp, setlerinde aerodinamik tekno, endüsriyel elektronik, batı dışı dans müziği ve çağdaş kulüp müziğini karıştıran Şangay ve Tayvan merkezli Malezya elektronik müzik üreticisi Tzusing, New York'un yeni nesil yapımcı ve DJ'lerinin ön saflarında yer alan ve derin ritmik şarkılar yaparak müzik severlere kendilerini eşsiz hissettiren DJ Python, Monality ile yaptığı performanslarla tanınan Roland ve AKAI PRO artisti aynı zamanda elektronik müzik prodüktörü Erdem Tunalı (Live/AV), New York merkezli elektronik müzik topluluğunda kadın tanımlı yetenekleri temsil eden ve sergileyen bir etkinlik platformu olan Discwoman'ın kurucu ortağı olan, minimum miktarda post-prodüksiyonla her şeyi tek bir çekimde kaydedebilen Umfang ve geniş repertuvarı ile kariyerinde başarılı adımlarla ilerleren dj Gülnihal canlı görsel ve işitsel performansı ile Sónar İstanbul'un dördüncü senesinde merakla beklenen isimler arasında yer alıyor.

Kaynak: Bültenler