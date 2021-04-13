Bu yıl, pideler Eskişehirliler ile uygun fiyatla buluşuyor!
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Bu yıl, pideler Eskişehirliler ile uygun fiyatla buluşuyor!

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Bu yıl, pideler Eskişehirliler ile uygun fiyatla buluşuyor!

Pandemi nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünü hatırlatan Başkan Büyükerşen, 48 büfede satışı yapılan Halk Pide'nin binlerce haneye ulaştığını belirtti.

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Ramazan Pidesi'nin geçen yıl 2 Lira olan fiyatını, ekonomik sıkıntılar içinde bulunan vatandaşların durumunun dikkate alarak, bu yıl 1 Lira 50 Kuruş olarak belirleyen Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek tarafından üretilen pidelere ilk günden büyük ilgi olduğunu açıkladı.

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek, hijyenik ortamda üretilen pideleri bu Ramazan ayında da uygun fiyattan Eskişehirliler ile buluşturmaya başladı.

Gerek pandemi süreci, gerek içerisinde bulunduğumuz ekonomik kriz nedeniyle vatandaşların alım gücünün düştüğünün altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, bu sebeple Halk Ekmek Tesislerinde üretilen Ramazan pidesini, vatandaşlara en uygun fiyattan ulaştırdıklarını belirtti. Sosyal belediyecilik anlayışı ile hiçbir kar amacı gütmeden üretimin başladığını ve ilk gün 48 büfeden Halk Pide'nin binlerce vatandaşa ulaştığını ifade eden Başkan Büyükerşen, Ramazan Ayı boyunca haftanın 6 günü sağlıklı ve lezzetli pideyi vatandaşlarla buluşturacaklarını belirtti.

Halk Ekmek'in tüm ürünlerini güvenle tükettiklerini ifade eden vatandaşlar, belirlenen Halk Pide fiyatı dolayısıyla da Başkan Büyükerşen'e teşekkür ettiler. Pandemi nedeniyle ekonomik olarak zor bir dönem yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, temel tüketim maddelerinden biri olan pideyi Halk Ekmek büfelerinden alarak bir ay içerisinde aile bütçelerine önemli ölçüde bir katkı sağlayacaklarını belirttiler.

Kaynak: Bültenler

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