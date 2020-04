Bu yıl Osmanlı geleneği mahyalarda "Korona virüs" mesajları olacak - Bu yıl Osmanlı geleneği mahyalarda "Korona virüs" mesajları olacak Eyüpsultan Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyaların, her yıl ilki Eyüpsultan Camii'ne asılıyor.

Eyüpsultan Camii'ne asılan mahya havadan görüntülendi

İSTANBUL - 450 yıllık Osmanlı geleneği mahyaların, her yıl ilki Eyüpsultan Camii'ne asılıyor. Mahyalar İstanbul'da 6 camiye ve Edirne'de Selimiye Camiine ve Bursa'da Ulu Camiine asılacak. Mahyaların bu yıl ki mesajları "Korona virüs" ile ilgili olacak. Eyüpsultan Camii'sine asılan mahya ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da Ramazan hazırlıkları kapsamında camilere mahyalar asıldı. Her yıl camileri ışıl ışıl aydınlatan ve 450 yıllık Osmanlı geleneği olan mahyalar, üç ayların sonuncusu Ramazan ayında camileri süsledi. Yapım aşamasını en ince ayrıntıları ile anlatan mahyaların bu yıl ki mesajları "Korona virüs" ile ilgili olacak. Taksim'de bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğünün atölyesinde Ramazan'dan 15 gün önce başlayan hazırlık çalışmalarında ki mahyaların, her yıl ilki Eyüpsultan Camii'sine asılıyor. İstanbul'da 6 selatin camine, Edirne'de Selimiye Camii'sine ve Bursa'da Ulu Cami'ye asılacak olan mahyalar, Ramazan boyunca İstanbul'da ki camilerde 4'er, Edirne ve Bursa'da ki camilerde ise 2'şer kere değişecek. Eyüpsultan Camii'sine asılan mahya ise havadan görüntülendi.

"Biz her sene ilk Eyüpsultan Camii'sinde başlıyoruz mahya çalışmalarına"

"50 yıldır bu iş ile uğraşan mahya ustası Kahraman Yıldız, "1. Ahmet döneminde, Sultanahmet Camii'sinde ilk mahya asılıyor. Biz de her sene ilk Eyüpsultan Camii'sinde başlıyoruz mahya çalışmalarına. Ondan sonra diğer camilerimize geçiyoruz. Atölyede meclis sözlerini kağıda yazarak takımların üzerine işliyoruz. Her caminin ayrı takımları vardır. O camiye çelik halatlarımızı ve üstüne yazımızı atıyoruz. Atölyede bir günlük çalışma yürütüyoruz. Camideki halat atma olayı da bir günlük oluyor. Toplam 2 günde bitiriyoruz. Bu işi 1975 senesinde bizim şefimiz vardı Münir Can, elektrik teknikeri rahmetli oldu. Bir gün bizleri toplayarak Dolmabahçe Sarayı'nın altındaki bölüme götürdü. Orada bize tarif etti ve bir şeyler yaptık. Sonra Sultanahmet Camisi'ne gittik, karşıdan karşıya halatları gerdik. O zaman da ne yaptığımı bilmiyorum 16-17 yaşlarındayım. Sonra gece gidip baktığım zaman "Fetih Kutlu Olsun" yazıyordu. O gün 29 Mayıs 1975'ti İstanbul'un fetih tarihi. Daha sonra Hacı Ali Ceyhan ile tanıştık. 2 padişah döneminde mahyacılık yapmış. Cumhuriyet döneminden sonra da yağ kandilleriyle yakılan mahyaları elektrikli sisteme çeviren kişi. Onunla bir süre çalıştım. O günden bugüne hem elektrik işleri, hem mahya işlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapmaya devam ediyorum" dedi.

"Bu yılda korona virüsle ilgili mesajlar olacak"

Mesleğinin teknik kısımlarından da bahseden Yıldız, "Bize işi veren kişi git öğren dedi. Daha sonra da iş üstümüze kaldı. Yıllardan beri devam ediyorum 45 küsür sene oldu. Güzel bir meslek, farklı bir olay, farklı mesajlar veriyorsunuz ve yükseklerde çalışıyorsunuz. Ben seviyorum mesleğimi ve rağbet görüyor. Ama zor bir meslek, riskli bir iş ve kimsenin yapmadığını yapıyorsunuz. İstanbul'da 6 tane selatin camine mahya asıyoruz. Edirne'de Selimiye Camii ve Bursa'da Ulu Camii'ne asıyoruz. Ramazan boyunca İstanbul'daki camilerde 4'er kere Edirne ve Bursa'da 2'şer kere değişecek. İki minare arasına gerilen bir çelik halatımız var. Onun üzerine aralıklı mesafeleri olan boncuk diye tabir ettiğimiz raylı sistemimiz ve halatlarımız var. Üst cephe ve alt cephe de ise belirli mesafelerde olan fişlerimiz var. Son yıllarda tema geliyor bu yılda korona virüsle ilgili mesajlar olacak Edirne Selimiye Camii'ne "Evde Kal Türkiye" yazdık bu Ramazan ayında da farklı mesajlar var" şeklinde konuştu.

