Bu yıl online düzenlenen "Eurasia Airshow 2020" başladı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Havacılık sektörü salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Hızlı reaksiyon, esneklik ve verimlilik yeni dönemde hayatta kalmanın ve başarının anahtarı olacak." dedi.

Bu yıl pandemi nedeniyle online olarak düzenlenen Eurasia Airshow 2020, videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı.

Törende konuşan Aycı, fuarın tüm dünyadan havacılıkla ilgili birçok profesyoneli bir araya getiren önemli bir etkinlik olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu yıl Kovid-19 nedeniyle online olarak düzenlediğimiz fuarı umarım seneye her zamanki yerinde dünyaca ünlü turist destinasyonu Antalya'da düzenleyebiliriz. Pandeminin uçuşlara talebi düşürmesi sektörü ciddi etkiledi. Birçok havayolu şirketi uçuş takvimlerini yeniden düzenlemek ve çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kaldı. Havacılık sektörü salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyor. Hızlı reaksiyon, esneklik ve verimlilik yeni dönemde hayatta kalmanın ve başarının anahtarı olacak."

Havacılık sektörünün yeniden tanımlanma çağında olduğunu belirten Aycı, hem karada hem de havadaki prosedür ve uygulamalarda dramatik değişikliklerin yaşandığını söyledi.

THY'nin de birçok zorlukla karşılaştığını anımsatan Aycı, "Bizim için en büyük endişe misafirlerimizi bizimle geçirdikleri süre boyunca sağlıklı, güvenli ve emniyetli tutmanın yollarını bulmaktı. Bu nedenle, tüm müşteri temas noktalarımızda hava yolculuğu deneyimini daha akıcı ve temassız hale getirmek için en son önlemleri aldık ve mevcut teknolojik çözümleri yoğun bir şekilde kullandık." diye konuştu.

Havacılıkta özellikle son yirmi yılda ayak uydurma, sürekli gelişme ve ilerleme için en iyisini yapmaya gayret ettiklerini belirten Aycı, "Türkiye uçak filosunu üç katına çıkardı. Şu anda 546 uçakla çalışıyoruz ve koltuk kapasitemizi bu sürede dört katına çıkardık. Taşıdığımız yolcu sayısı da neredeyse yedi kat büyüdü." şeklinde konuştu.

Bu yeni havacılık çağında güçlü konumlarını artırmaya devam edeceklerini aktaran Aycı, "İstanbul merkezimizde, Amerika, Afrika, Orta Doğu ve Avrupa arasında bağlantı sağlayan 364 modern uçaktan oluşan dünyanın en büyük 10. filosu ile faaliyet gösteriyoruz, 13 iştirakimiz dahil olmak üzere 60 binden fazla kişiden oluşan bir aileyiz." ifadelerini kullandı.

Aycı, THY'nin kargo kolu olan Turkish Cargo'nun salgın sırasında üstün başarı gösterdiğini vurgulayarak, "2020'nin ikinci çeyreği, neredeyse tüm hava trafiğinin durduğu bir zaman oldu. Turkish Cargo ise herhangi bir kesinti olmadan faaliyetini sürdürdü ve ilaçları, maskeleri ve tıbbi ekipmanları dünyanın dört bir yanına taşıdı." diye konuştu.

Fuarın yeni ortaklıklar kurulması ve sektörün ilerlemesine katkıda bulunacağını belirten Aycı, katılımcılar için fuarın bölgesel ve küresel düzeyde daha fazla iş birliğinde çok önemli bir rol oynayacağına dile getirdi.

"Bu zor dönemde böyle fuarların gerçekleştirilmesi çok önemli"

İngiltere Savunma ve Güvenlik İhracatları Uluslararası Ticaret Departmanı Yöneticisi Mark Goldsack ise pandemi koşullarında bu tarz etkinliklerin yapılmasının zorluğunun yanında hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Bu zor dönemde yapılan fuar, iş birliklerini, dostlukları ve ilişkileri geliştirmede ve global ölçekte içinde bulunduğumuz durumu anlama açısından çok önemli. Türkiye ile havacılık ve savunma alanlarında birçok konuda iş birliği içinde olmaktan da ayrıca memnunuz." diye konuştu.

Goldsack, fuar süresince gerçekleştirilecek etkinlikleri ve görüşmeler neticesinde yapılacak iş birliklerini dört gözle beklediklerini ifade etti.

Küresel tedarik zincirinin herkes için bugünlerde öncelikli konu olduğuna değinen Goldsack, bunu güvende tutabilmenin ve karşılaşılan tehditlere rağmen sürdürebilmenin önemine dikkati çekti. Goldsack, pandemi nedeniyle karşılaşılan engellere karşı çözüm bulabilmek için gerçekleştirilecek görüşmelerin çok faydalı olacağını da sözlerine ekledi.

Bangladeş Hava Kurmay Başkanı Hava Şefi Mareşal Masihuzzaman Serniabat da fuara katılmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, önümüzdeki günlerin birçok zorluklar getirse de Kovid-19'un insanlığa nasıl çevre dostu olunması gerektiğini öğrettiğini söyledi.

Serniabat, Türkiye'nin bu süreçte yaptığı yardımları yakından takip ettiklerini vurgulayarak teşekkürlerini iletirken, geliştirilecek iş birliklerinin özellikle pandemi gibi zor günlerin atlatılmasında fayda sağlayacağını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu