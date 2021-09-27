Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen 'Kadıköy Plak Günleri', 2 Ekim'de başlayacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen "Kadıköy Plak Günleri", 2 Ekim'de başlayacak

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel
Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen

Kadıköy Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Kadıköy Plak Günleri", 2- 3 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'da bulunan merkez binası bahçesinde gerçekleştirilecek.

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - Kadıköy Belediyesinin bu yıl beşincisini düzenlediği "Kadıköy Plak Günleri", 2- 3 Ekim tarihlerinde Kadıköy Belediyesinin Hasanpaşa'da bulunan merkez binası bahçesinde gerçekleştirilecek.

Usta halk ozanı Neşet Ertaş anısına bu yıl yapılan etkinlik kapsamında, Bozlak geleneğinin yeni temsilcilerinden biri olan müzisyen İsmail Altunsaray, "Neşet Ertaş Anısı"na konser verecek ve konserde usta sanatçının eserlerini seslendirecek.

İki gün boyunca sürecek programda bu yıl da plakçılar stantlarını açacak ve plak koleksiyoncularının ve müdavimlerinin beğenisine sunacak.

"Kadıköy Plak Günleri"nde ayrıca söyleşiler, imza günleri ve dj performansları yer alıyor.

Programın ilk günü saat 12.00'de analog müzik şöleniyle başlayacak. İlk gün programında Türk popunun ilk kadın seslerinden Ayferi ile "Çal Çingene Çal" başlıklı söyleşi ve imza günü gerçekleştirilecek.

Program, müzik yazarı Murat Beşer'in "Plak Kültürü ve Koleksiyonerlik" söyleşisi ile devam edecek. Birinci günün son söyleşisi müzik yazarı Artemis Günebakanlı'nın "Yeni Oyuncular: Değişen Müzik Sektöründe Kuralları Kendin Yazmak" söyleşisi olacak.

Halk müziğinin duayen sanatçısı Ümit Tokcan ise yeniden basılan "Hekimoğlu" plaklarını sevenleri için imzalayacak. Birinci gün programı, müzik grubu Lalalar'ın konseri ile son bulacak.

Kadıköy Plak Günleri ikinci gününde de açılışını analog müzik dinletisiyle yapacak.

Programın ikinci gün söyleşisinin konuğu yazar Kanat Atkaya olacak. Radyo Eksen Yayın Yönetmeni Gülşah Güray'ın moderatörlüğünü yapacağı söyleşi, 18.00'de başlayacak.

Etkinlik, saat 21.00'de gerçekleştirilecek konserle kapanışını yapacak. Konser, yine 2012 yılında vefat eden Neşet Ertaş anısına yapılacak. Konserde, Türk halk müziği sanatçısı İsmail Altunsaray sahne alacak.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selahattin Demirtaş Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tanem Sivar Burak Yamantürk Seda Sayan
Spor Bülent Uygun Balotelli Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Kazım Karabekir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bu yıl Neşet Ertaş anısına düzenlenen 'Kadıköy Plak Günleri', 2 Ekim'de başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 12:22:35. #1.11#