Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacak
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Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacak

Bu_yil_kavanoz_kapaginda_sikinti_yasanmayacakKocaeli - Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacakBu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacakİZMİT'te 2019 yılında yaşanan kavanoz kapağı kıtlığının ardından bu yıl esnaflar konserve dönemine hazırlanarak başladı.

26.08.2020 09:03 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:09

Bu_yil_kavanoz_kapaginda_sikinti_yasanmayacak

Kocaeli - Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacak

Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacak

İZMİT'te 2019 yılında yaşanan kavanoz kapağı kıtlığının ardından bu yıl esnaflar konserve dönemine hazırlanarak başladı. Bir önceki yıl üreticilerin az üretim yapmasından kaynaklı bir kıtlık yaşandığını söyleyen esnaflar, bu sene böyle bir sıkıntının olmadığını belirtti.

İzmit'te 2019 yılında sebze fiyatlarının bir anda düşmesinden dolayı insanlar kışlık konserve hazırlıklarına ağırlık vermişti. Duruma hazırlıksız yakalanan kavanoz kapağı üreticileri ise talebe yetişememiş ve şehirde kavanoz kapağı kıtlığı yaşanmıştır. Bir çok esnaf dükkanlarının kapısına 'Kavanoz kapağı kalmamıştır' yazıları asarken, bazı dükkanlarda ise tek kapak bulunmadığı için kapaklı kavanozlar satılmaya başlanmıştı. Bu yıl vatandaşların konserve hazırlıkları kapsamında hem üreticilerin hem de kendilerinin iyi hazırlandığını söyleyen İzmit esnafları, vatandaşların istedikleri zaman, istedikleri adette kavanoz ve kavanoz kapağı bulabildiğini söyledi.

"KITLIKTA İŞİ KARABORSA OLAYINA SOKANLAR VARDI"

İzmit'te 1975 yılından beri esnaflık yapan Ömer Ayaz, "Bu sene durum iyi. Kapak kıtlığıyla alakalı herhangi bir şey yok. Ama yine de istediğimiz ölçüde veya istediğimiz kalitede kapak çok fazla bulamıyoruz. Aradığımızda bir şeyler buluyoruz Allah'a şükür. Geçen sene bayağı bir kıttı. Bu sene, geçen senekine göre çok iyi. Karaborsa olayına sokanlar vardı. Geçen sene fiyat fırlamıştı. Bu sene o kadar bir şey yok. Yine de geçen seneki gibi olmasa da, doların yükselmesi, altının yükselmesi gibi şeyler bunu da etkileyecek. Ama kuruş, ama 1 TL de olsa fiyat yükselecek. Fiyatta azıcık bir yükselme var ama o kadar da etkili değil. Kalitede yükselme yok. Kalite her zaman iyi. Ürün bulma konusunda geçen seneki gibi sorun yaşamıyoruz. En azından fırsatçılık yok. Vatandaş istediği zaman kavanoz kapağı bulabiliyor. Bu sene herhangi bir sıkıntı olmuyor. Biz 1 koli istiyorsak, yarım koli buluyoruz. Yarın 3 koli istiyoruz, 1 koli buluyoruz. Ama vatandaşın istediğini bir şekilde temin ediyoruz" dedi.

"GEÇEN SENE AZ ÜRETİM OLUNCA SIKINTI ÇIKTI"

Geçen yıl üreticiler az üretim yaptığı için sıkıntı yaşandığını söyleyen Bülent Çiftçi, "Bu sene hem üretici hem de tüketici olarak işimizi daha güzel yaptık. Üreticiler bu sene daha çok ürün yaptılar. Biz de geçen sene yaşadığımız sıkıntıları bu sene tekrar yaşamamak için hem stoklu aldık, hem adetli aldık. Bu sene, geçen seneye göre daha ucuz satıyoruz. İnsanların bu sene hiçbir sıkıntısı yok. Ne zaman isterlerse, istedikleri adet kadar alabilirler. Bu sene sıkıntımız yok. Geçen sene üreticiler malzemeleri biraz daha kıt yaptılar. Bir önceki sene mal ellerinde kalmıştı. O yüzden az üretim olunca sıkıntı çıktı. Bu sene öyle bir sıkıntı yok" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan sıkıntı nedeniyle kavanoz kapaklarının adeti 2-4 TL arasında satılırken bu sene ise 50 kuruşa satılıyor.

Bu yıl kavanoz kapağında sıkıntı yaşanmayacak

Kaynak: DHA

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