Bu yıl Kastamonu'da Ramazan davulu çalmayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu yıl Kastamonu'da Ramazan davulu çalmayacak

Bu yıl Kastamonu'da Ramazan davulu çalmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu yıl Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmayacağını açıkladı.

Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, bu yıl Ramazan ayında sahur vaktinde davul çalınmayacağını açıkladı.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ile Kastamonu Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokol töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, pandemiden dolayı bu yıl Ramazan ayında sahur vaktinde Ramazan davulunun çalınmayacağını kaydetti. Kastamonu'da vakaların arttığını ve hastanede de ciddi bir yoğunluğun yaşandığına dikkat çeken Başkan Vidinlioğlu, "Kastamonu, vaka sayısında Türkiye'de ilk beşin içerisinde. Çok ciddi bir artış söz konusu, hastanemizde ciddi bir yoğunluk var. Vakaların yüzde 80'inde mutant virüs ile karşılaşıyoruz. Bu virüsün bulaşıcılığı diğerine göre çok daha fazla. Dolayısıyla böyle bir durumda bu işi meslek edinen arkadaşlarımız ne de diğer vatandaşlarımızı risk etmeye gerek diyerek, kısmi kapanmanın ve sokağı çıkma kısıtlamaların olduğu bir dönemde bu tarz bir uygulamanın da bu yıl itibariyle ötelenmesinin daha doğru olacağını düşündük. Belirli günlerde sokağı çıkma kısıtlaması da uygulanıyor. Hastamızda çok fazla, vakamızda fazla. Hiç kimseyi riske atmama adına bu yıl itibariyle Ramazan davulunu çaldırmama yönünde karar aldık. Ama bu işi meslek edinen arkadaşlar yılda bir defa 'bizler bu işten ekmek yiyoruz' dediler. Bizlerde bu arkadaşları yanımıza çağırdık ve problemlerini çözdük. Arkadaşlarımızın problemleri ortadan kalktı. Onların mağduriyetlerini ben bir şekilde giderdim" dedi.

Geleneklerin yaşatılmasında yana olduklarını söyleyen Başkan Vidinlioğlu, "Ben, geleneğin yaşatılması tarafım. Davul bizlerin geleneğinde var. Ramazanda olmazsa olmazımız ama her şeyin başı da sağlık. Önce sağlık diyoruz. Onun için bu yıl itibariyle böyle bir uygulama kararı aldık" diye konuştu. - KASTAMONU

Bu yıl Kastamonu'da Ramazan davulu çalmayacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Burak Deniz Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Caner Erkin Metin Oktay Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu yıl Kastamonu'da Ramazan davulu çalmayacak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:32:43. #1.14#

title