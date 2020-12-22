Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi
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Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

22.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:30
Bu yıl dünyada en fazla gazeteci cinayeti Meksika'da işlendi

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2020'de en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirdi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ), 2020'de en fazla gazeteci cinayetinin Meksika'da işlendiğini bildirdi.

Guardian gazetesinin haberine göre, CPJ, 2020'deki gazeteci cinayetlerinin ele alındığı rapor yayımladı.

Raporda, Meksika'nın 2020'de medya çalışanları için en tehlikeli ülke olduğu, yıl boyunca 9 gazetecinin cinayete kurban gittiği belirtildi.

Meksika'da son 10 günde 3 gazetecinin vurularak öldürüldüğü vurgulanan raporda, ülkede 2000 yılından bu yana öldürülen gazeteci sayısının 120'ye çıktığı kaydedildi.

Raporda, gazeteci cinayetlerinin sadece savaş ve çatışma yaşanan ülkelerde görülmediğine de işaret edildi.

CPJ Meksika temsilcisi Jan-Albert Hootsen, "Meksika, basın özgürlüğü konusunda çok yönlü bir kriz yaşıyor. Son birkaç yılda durum giderek daha da kötüleşti ve 2020 yılı Meksika'daki gazeteciler için korkunç şekilde sonuçlandı. Kriz esas olarak cezasızlıktan kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

Meksika'dan sonra en çok gazeteci cinayetinin Afganistan ve Filipinler'de işlendiği, gazeteci cinayetlerine ilişkin davaların yüzde 90'ının sonuçlanmadığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

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