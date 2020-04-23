Bu yıl dijital platformda düzenlenecek Çocuk Filmleri Festivali başladı
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Bu yıl dijital platformda düzenlenecek Çocuk Filmleri Festivali başladı

Çocukları sinemayla tanıştırarak, erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden Çocuk Filmleri Festivali'nin 16'ncısı bu yıla özel olarak dijital dünyaya taşındı.

23.04.2020 16:46 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:46
Bu yıl dijital platformda düzenlenecek Çocuk Filmleri Festivali başladı

Çocukları sinemayla tanıştırarak, erken yaşta sinema kültürü edinmelerine rehberlik eden Çocuk Filmleri Festivali'nin 16'ncısı bu yıla özel olarak dijital dünyaya taşındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türkiye Sinema Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilecek festival, Instagram ve YouTube'dan yapılan canlı yayınlarla başladı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak, genç oyuncu Berat Efe Parlar ile TÜRSAK Vakfı Başkanı Elif Dağdeviren Instagram üzerinden canlı söyleşi gerçekleştirildi.

"İftarlık Gazoz" filmindeki rolüyle adını duyuran ve Dağdeviren'in sorularını yanıtlayan yanıtlayan Parlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı duygularını ve oyunculuk serüvenini anlattı.

Vakfın YouTube kanalından yapılan yayında açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, son dönemde bütün görüşmelerini internet üzerinden yaptığını söyledi.

Demircan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden bahsederek, "Dijital çağ bütün haşmeti ve dayatıcılığıyla alternatifsizliğini hissettiriyor." dedi.

Kültürümüzün bu topraklarda yaşam tarzı olduğuna dikkati çeken Demircan, "Mesela şu Kovid sürecinde bizim birbirimizden beklentilerimizle başka coğrafyalardaki insanların tarzlarının farklı olduğunu da görüyoruz. Kültür hayatının değişik kurumları var, yayımcılık, sinema, tiyatro... Bütün bunların hedefi, temelde bize ait değerleri ürettiğimiz yaşam tarzlarımızı gençlere, yetişkinlere hatta mümkünse dünyaya aktarmak. Varsa ıskaladığımız iyilikleri de içeriye getirmek." diye konuştu.

"TÜRSAK süreci çok iyi yürütüyor"

Demircan, sinemanın böyle bir misyonu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuk Filmleri Festivali'nin hedefi, evet bir yandan çocukları sinemaya götürmek, onları yönetmenliğe, sinema yazarlığına, senaryoya yönlendirmek. Aslında onları bir kültür adamı yapabilmek adına onlara egzersiz yaptırtmak. Kültürü taşımanın başlangıcı kitapla oldu ama geçen teknolojiyle artık o sinemaya döndü. Gelecekte, daha sosyal medya üzerinden anlatımlar var. Sinema dediğimiz şey bir aktarım aracıdır, kültürümüzü aktarmaktır ve sürekli dinamikleşip dijitalleşiyor."

Gençlerin kültür aktarımında vazgeçilmez olan sinemaya hazırlanması gerektiğini vurgulayan Demircan, bu vazifeyi çok iyi yerine getiren TÜRSAK'ın da çağa ayak uydurarak koronavirüse rağmen festival sürecini çok iyi yürüttüğünü dile getirdi.

Ahmet Misbah Demircan, geleceğin çocuklara ve gençlere emanet edileceğini söyleyerek, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

"Bizim Köyün Şarkısı" filmi izleyiciyle buluştu

Elif Dağdeviren de Kültür ve Turizm Bakanlığının son derece mütevazı bir şekilde birçok festivali desteklediğini ifade ederek, Bakanlığa ve Demircana desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Dağdeviren daha sonra her sene ayrı konu belirlenerek düzenlenen "Filmimin Hikayesi" yarışmasının detaylarını açıkladı.

TRT ile BKM tarafından desteklenen ve oyuncu Ceren Benderlioğlu'nun sunumuyla düzenlenen açılış galasında, konuşmaların ardından, "Bizim Köyün Şarkısı" filminin gösterimi başladı.

Gösterimin ardından filmin yönetmeni Tuğçe Soysop ile genç oyuncuları Eda Döğer ve Esat Polat Güler filmle ilgili söyleşi gerçekleştirecek.

16. Çocuk Filmleri Festivali'nin açılış programı Murat Evgin'in çocuklara vereceği canlı konserle son bulacak.

Festival hakkında

Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, yerli ve yabancı uzun metraj çocuk filmleri, yarışma ile atölye ve etkinlikleri çocukların evlerine ulaştıracak.

Yayınlanan filmlerin genç izleyiciler tarafından oylanacağı festivalin tüm programları, TÜRSAK Vakfı'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Buna göre bu yıl 17 yaşına kadar bütün çocuklara açık olacak yarışma kapsamında katılımcılar en az 3, en fazla 5 sayfa uzunluğunda hikaye yollayacak.

Şehirlerin hikayeleri yarışacak

Herkesten, yaşadığı şehirle ilgili hikayelerinin beklendiği yarışmaya gönderilen hikayeler arasından 50 tanesi seçilerek bir kitapta toplanacak.

Kitaba dahil edilen eserler arasından 10 tanesi de ana jüri tarafından değerlendirilerek, bir hikaye kısa film yapılması için belirlenecek.

Bu arada seçilen 10 hikayenin yazarları senaryo yazım atölyelerine alınırken, fotoğraf atölyesi kapsamında seçilen 50 fotoğraf da kitabın içeriğinde yer alacak.

Kaynak: AA

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