Bu yıl Çoruh ve Fırat bölgesinde en fazla elektrik üçüncü çeyrekte tüketildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu yıl Çoruh ve Fırat bölgesinde en fazla elektrik üçüncü çeyrekte tüketildi

27.10.2020 12:19 | Son Güncelleme: 27.10.2020 12:22
Bu yıl Çoruh ve Fırat bölgesinde en fazla elektrik üçüncü çeyrekte tüketildi

Aksa Elektrik'in hizmet verdiği Çoruh ve Fırat bölgelerinde bu yıl en fazla elektrik tüketimi üçüncü çeyrekte kayıtlara geçti.

Aksa Elektrik'in hizmet verdiği Çoruh ve Fırat bölgelerinde bu yıl en fazla elektrik tüketimi üçüncü çeyrekte kayıtlara geçti.

Aksa Elektrik tarafından Çoruh ve Fırat bölgelerinde bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşen tüketim rakamlarına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin ve Gümüşhane illerini kapsayan Çoruh bölgesinde toplam elektrik abone sayısı yüzde 3 büyüdü.

Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerini kapsayan Fırat bölgesinde de abone sayısında yüzde 9 artış görüldü.

Çoruh bölgesinde bu yılın en yüksek elektrik tüketimi temmuzda gerçekleşirken, Fırat bölgesinde en yüksek tüketim ağustosta kaydedildi. Böylece, bu yıl içinde en yüksek elektrik tüketimi her iki bölgede de üçüncü çeyrekte kayıtlara geçti.

Sanayi ve ticarethane abone gruplarında elektrik tüketimi yeni tip koronavirüs salgını sonrasında normalleşme adımlarının atılmasıyla artışa geçti. döneminde arttı.

Geçen yılın aynı dönemine göre düşüş

Çoruh bölgesinde elektrik tüketimi bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 geriledi. Tüketimde en büyük düşüş yüzde 31 ile Artvin'de kaydedildi. Bu oran Rize'de yüzde 13, Trabzon'da yüzde 8, Gümüşhane'de yüzde 1,7 ve Giresun'da yüzde 1,5 olarak kaydedildi.

Elektrik tüketimi Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl illerini kapsayan Fırat bölgesinde ise söz konusu dönemde yüzde 7 artış gösterdi. Tüketim, Malatya'da yaklaşık yüzde 9, Elazığ'da yüzde 8 ve Tunceli'de yüzde 2 seviyesinde arttı. Bingöl'de ise tüketim üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mustafa Akıncı
Magazin Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Hatice Çarpar Birkan Sokullu
Spor Falcao Serdar Aziz Burak Yılmaz İsmail Kartal Rıza Çalımbay
Daha Fazla Hatay Patlama İskenderun Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu yıl Çoruh ve Fırat bölgesinde en fazla elektrik üçüncü çeyrekte tüketildi - Malatya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 12:32:44. #1.14#
title