Bu yıl AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ara sınavları 2020 yılında çevrim içi ortamda yapıldı. AÖF güz dönemi vize sınavları 12, 13 ve 14 Aralık tarihinde yapıldı. Anadolu Üniversitesi AÖF sınavına girenler şimdi sonuçlarını merak ediyor ve Bu yıl AÖF sonuçları ne zaman açıklanır? diye soruyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz yarıyılı ara sınavları 12, 13 ve 14 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleşti. Binlerce kişinin girdiği bu çevrim içi sınavlar 30 soruluk sınavlardı ve ilk oturumu tamamlandı. Şimdi ikinci üniversite okuyan binlerce kişi AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak ne zaman açıklanacak diye merak ediyor. Peki Bu yıl AÖF sonuçları ne zaman açıklanır?

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖF vize sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair Eskişehir Anadolu Üniversitesi tarafından herhangi bir duyuru yapılmadı. Üniversite, her sene olduğu gibi bu yıl AÖF sonuçlarını da resmi internet sitesinden duyuracağını söyledi. Fakat daha önceki yıllar AÖF sınavına girenler ya da araştıranlar sınavların 1 hafta 20 gün içerisinde sonuçlandığını ve bu sene de aynı sürelerde sonuçlanacağını düşünüyorlar.

AÖF SINAV SONUÇ EKRANI

AÖF ara sınavlarına giren kişiler sınav sonuçlarını Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Sistemi'ne giriş yaparak görebilirler. AÖF sistemine giriş yapabilmek ve AÖF sınav sonuçlarını görebilmek için giriş bilgileriniz ya da e-devlet sisteminizi kullanabilirsiniz. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final yanı yarıyıl sonu sınavlarının 16 ve 17 Ocak 2021 tarihinde yapılması planlanıyor.

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