Bu yıl 90 milyon Euro’luk Citymood siparişi aldı
Yerli üretici Karsan, yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) ile ortaklığı doğrultusunda Bursa'daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesi'ne 227 adet teslimat gerçekleştirdi.
03.11.2019 12:42
Yerli üretici Karsan, yüzde 28,6 hissesine sahip olduğu Industria Italiana Autobus SpA (IIA) ile ortaklığı doğrultusunda Bursa'daki fabrikasında ürettiği Menarinibus Citymood otobüslerinden Roma Belediyesi'ne 227 adet teslimat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com