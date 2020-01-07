Bu yıl 8 milyar dolarlık ‘evlilik’ bekleniyor

07.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:04

2019'da değeri açıklanamamışlarla birlikte 5 milyar dolarlık bir hacmin oluştuğu belirtilen birleşme ve satın alma işlemlerinin 2020'de 8 milyar dolara çıkması bekleniyor. EY raporuna göre kamunun TMSF ve Varlık Fonu ile devreye girmesi öngörülen işlemlerde fintech'ler yine gözde olacak.