Bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor
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Bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor

Bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlalarda ilk kırımların yapılmasıyla birlikte karpuz sezonu başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde tarlalarda ilk kırımların yapılmasıyla birlikte karpuz sezonu başladı. Bu yıl Osmaneli'nde 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor

Osmaneli'ne ve köylerine bağlı yaklaşık 326 çiftçi bu yıl 4 bin 650 dönüm araziye karpuz ekimi gerçekleştirirken, ortalama dönümüne 7 ton karpuz hasadı bekleniyor. Geçtiğimiz yıl dönümü 4 bin 500 ile 5 bin 500 TL arasında satılırken, bu yıl dönümü 3 bin 500 ile 4 bin 500 TL arasında satılıyor. Osmaneli Ziraat Odası Başkanı Orhan Uğur, yeni başlayan sebze ve meyve sezonun açılışında çiftçileri tarlalarında ziyaret ederek bol bereketli ve kazançlı bir yıl olmasını diledi. Osmaneli'nde şu anda ilk hasat yapıldığı anlatan Uğur, "Karpuzun tadı da, aroması da çok güzel. Fiyatlar da çiftçilerimiz açısından oldukça tatmin edici bir seviyede inşallah sezon boyunca da böyle devam eder. İlçemizde Ziraat Odamıza kayıtlı çiftçilik yapan 2 bin çiftçimiz var. Osmaneli de toplam 75 bin dönüm arazide çeşitli meyve sebze ekim ve dikimi yapılıyor. Sabah erken saatlerde de kamyonlar gelip tarladan karpuzları sarıp Türkiye'nin dört bir yanında bulunan hallere götürüp satışa sunuluyor. 2020 yılı Osmaneli de ve tüm Türkiye'de çiftçilik yapan, tarımla uğraşan çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun bol kazançlar diliyorum" dedi.

"Tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşıdır"

Uğur, açıklamasının devamında, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Milli ekonominin temeli ziraattır' sözlerini hatırlatarak, "Tarım sektörünün ülkemiz ekonomisinin temel taşıdır. İlçemizde tarım ve hayvancılığın kalkınması bizim için büyük bir önem taşımaktadır. Bu kapsamda ilçemizde, tarıma ve hayvancılığa yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız her yıl artarak devam etmelidir. Ziraat Odası olarak çiftçimizin satın almakta zorlandığı teknolojik aletleri çiftçilerle buluşturuyor, onların işlerini kolaylaştırıyor. Bölgemizin başlıca geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılığı hak ettiği değeri vermemiz lazım" dedi. - BİLECİK

Bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor
Bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor
Bu yıl 32 bin 500 ton karpuz hasadı bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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