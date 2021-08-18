Bu yemek tokmakla dövülüyor
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Bu yemek tokmakla dövülüyor

İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan - Haberler | Kültür Sanat

- Bu yemek tokmakla dövülüyor Hatay'da hrisi ve aşur, bayram ve düğünlerde sofraları süslüyor Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, bayramların ve düğünlerin vazgeçilmez...

- Bu yemek tokmakla dövülüyor

Hatay'da hrisi ve aşur, bayram ve düğünlerde sofraları süslüyor

HATAY - Birbirinden farklı yemekleri ve tatlısı ile Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü tarafından Gastronomi Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay'da, bayramların ve düğünlerin vazgeçilmez yemeği, hrisi ve aşur sofraları süslüyor.

Hatay'ın damak çatlatan lezzetlerinden olan hrisi ve aşur, 18. Yüzyıla dayanan geçmişi ile hala günümüzde değişmeden sofraların vazgeçilmezi oluyor. Hrisi, bayramlarda ve adaklarda bakır kazanlarda odun ateşinde yapılırken, aşur ise düğün yemeklerinde kendine yer buluyor. Kuyruk yağı ile yapılan hrisi, içerisine tereyağı konulan aşur ise tokmakla dövüldükten sonra sofralarda yer alıyor.

Unesco Gastronomi Evi mutfak şefi Süleyman Demirel, reçetesinin bozulmadan günümüze kadar gelen bir yemek olduğunu belirterek "adına farklı bölgelerde hrisi, keşkek ve aşur denilen geçmişi Osmanlı dönemine dayanan yemeği yaptık. Sadece buğday, et ve kuyruk yağı ile oluşan hrisi dediğimiz yemek burada Alevi vatandaşlarımızın hiç reçetesi bozulmadan yaptığı bir yemektir. Antakya bölgesinde salça konularak yapılıyor. Üzerine eklenen malzeme de tereyağı, ceviz ve kimyondur. Bazılarına nohut da konulmaktadır. Hrisi bayramlarda dana eti ile yapılmaktadır. Uzun süre pişme süresi vardır. Antakya bölgesinde ise yaygın olarak gerdan eti kullanılmaktadır. İkisinin ortak özelliği ise bakır kazanlarda pişmesi ve tokmak ve tahta kaşıklarla dövülmesidir" dedi.

Unesco Gastronomi Evi müdürü İpek Aslan ise hrisi ve aşurun Hatay medeniyetinin temel simgelerinden olduğunu belirterek, "Unesco Gastronomi Evi olarak Antakya gastronomisini yeni yemekler, yeni buluşlar ve geleneksel yemekleri sofralara katıyoruz. Bugün hrisi ve aşurun nasıl yapıldığını, tarihini ve farklarını anlattık. Aslında iki yemekte Hatay medeniyetine ev sahipliği yaptığımızın temel simgesi olduğunu gösterdi. Hrisi daha çok alevi kesiminin bayramlarında adaklarında sunduğu yaklaşık 8 saat pişirme suresine tekabül eden kuyruk yağının kullanıldığı temel bir yemek çeşididir. Aşur yemeğine baktığımız da ise tarihi, malzemesi ve dokunuşları değişmeden günümüze kadar özelliğini koruyan bir yemek çeşididir" dedi.

Bu yemek tokmakla dövülüyor
Bu yemek tokmakla dövülüyor
Bu yemek tokmakla dövülüyor
Bu yemek tokmakla dövülüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökhan Aklan

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