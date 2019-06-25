BÜ'ye 4 bin 742 kontenjan

Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, ÖSYM tarafından yayımlanan 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları kılavuzunda Bingöl Üniversitesine 4 bin 742 kontenjanın ayrıldığını söyledi.

Çapak, yaptığı açıklamada, Bingöl Üniversitesi'ne bin 929'u lisans, 2 bin 813'ü ön lisans olmak üzere 4 bin 742 kontenjan ayrıldığını belirtti.

Bingöl Üniversitesinin hızla büyüdüğüne işaret eden Çapak, şöyle konuştu:

"Fiziki büyüme ve öğrenci sayısı ilebilimsel anlamda da gelişmeye devam ediyoruz. Başta şehrimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin çıkarlarına hizmet etmek ve ülkemizi ileri taşımak için tüm gücüyle çalışan bir üniversiteyiz. Toplumsal faydaya dönük bilim üreten ve yaşantı dünyasına katkı sağlayarak toplumsal hayata dokunan bir üniversite olarak yolumuza devam ediyoruz. 2019 YKS sonuçları ile Üniversitemize gelecek öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA