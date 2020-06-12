Bu yazın modası; renkli ve desenli elbiseler
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Bu yazın modası; renkli ve desenli elbiseler

Bu yaz cadde, ofis ya da tatilin vazgeçilmezi renkli ve desenli elbiseler.

Bu yazın modası; renkli ve desenli elbiseler
12.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:23

Bu yaz cadde, ofis ya da tatilin vazgeçilmezi renkli ve desenli elbiseler. Çiçek ve puantiye desenli tasarımlar, feminen ve vintage modeller ön planda.

Hazır giyim markası DeFacto, yaza özel elbise koleksiyonu hazırladığını duyurdu. Koleksiyonda, her rengin ruhuna özgü kesim ve desenlerle tasarlanan parçaların olduğu belirtildi.

Pozitif hissetmek isteyenler için çiçek desenli tasarımların, feminen ve vintage hissetmek isteyenler için puantiyeli tasarımların yer aldığı koleksiyonda, rahatlık ve şıklığın ön planda olduğu aktarıldı.

'Elbise Mevsimi' adı verilen koleksiyonda, sırt dekolteli parçalar, maxi, midi ve mini alternatifleriyle mağazalardaki yerini aldı.  Yazılı yapılan açıklamada, "Mavi çizgililer, güneşin pozitif etkisinden esinlenen sarı çiçekliler ve sadeliğini kırmızını yükselten enerjisi ile tamamlayan elbiseler zaman tanımıyor. Spor ayakkabı ya da sandaletlerle gündüz, topuklu ayakkabılarla ise gece kombin rahatlığı sunan elbiseler her ortamda şıklığın öncüsü" denildi.  


Kaynak: DHA

Manşet

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