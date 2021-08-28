Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri ve Akademi Lise yaz okulunda sportif faaliyetlerin yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, önemli deneyimler kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri ve Akademi Lise yaz okulunda sportif faaliyetlerin yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, önemli deneyimler kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilgievleri ve Akademi Lise Yaz Okulu" çocukların dopdolu bir tatil dönemi geçirmelerine olanak sağlıyor. Sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, birbirinden farklı atölyelerde de deneyimler yaşıyor.

Bilgievleri ve Akademi Lise'de eğitim gören çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı amaçlayan yaz okullarında farklı sportif aktivitelerin yanı sıra kültürel geziler, doğa yürüyüşleri, piknik programı ve kamp etkinlikleri de düzenleniyor. Güreş, yüzme, taekwondo, jimnastik kurslarının yanı sıra, 3 gün konaklamalı kamp programında çocuklar macera parkuru, paintball, futbol, voleybol, okçuluk, oryantiring ve eğlenceli spor aktiviteleriyle dolu birçok alanda doğa ile iç içe keyifli vakit geçiriyor.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam eden yaz okullarında sporun yanında tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler de veriliyor. Bilgievleri yaz okulunda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler ile manevi eğitimlerin yanı sıra, kodlama atölyesi, el sanatları atölyesi, akıl oyunları atölyesi, aşçılık atölyesi, müzik atölyesi, yazarlık atölyesi, bilim atölyesi, temassız oyunlar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı