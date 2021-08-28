Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor

Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri ve Akademi Lise yaz okulunda sportif faaliyetlerin yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, önemli deneyimler kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri ve Akademi Lise yaz okulunda sportif faaliyetlerin yanı sıra, kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, önemli deneyimler kazanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Eğitimi Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bilgievleri ve Akademi Lise Yaz Okulu" çocukların dopdolu bir tatil dönemi geçirmelerine olanak sağlıyor. Sportif faaliyetlerin yanı sıra kültür ve sanat etkinliklerine katılan çocuklar, birbirinden farklı atölyelerde de deneyimler yaşıyor.

Bilgievleri ve Akademi Lise'de eğitim gören çocukların yaz tatilini verimli geçirmelerine katkı sunmayı amaçlayan yaz okullarında farklı sportif aktivitelerin yanı sıra kültürel geziler, doğa yürüyüşleri, piknik programı ve kamp etkinlikleri de düzenleniyor. Güreş, yüzme, taekwondo, jimnastik kurslarının yanı sıra, 3 gün konaklamalı kamp programında çocuklar macera parkuru, paintball, futbol, voleybol, okçuluk, oryantiring ve eğlenceli spor aktiviteleriyle dolu birçok alanda doğa ile iç içe keyifli vakit geçiriyor.

Hafta içi 09.00-17.00 saatleri arasında devam eden yaz okullarında sporun yanında tamamlayıcı sanatsal ve sosyal eğitimler de veriliyor. Bilgievleri yaz okulunda Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler ile manevi eğitimlerin yanı sıra, kodlama atölyesi, el sanatları atölyesi, akıl oyunları atölyesi, aşçılık atölyesi, müzik atölyesi, yazarlık atölyesi, bilim atölyesi, temassız oyunlar ile öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor. - KOCAELİ

Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor
Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emine Erdoğan Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Deniz Akkaya Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Burak Elmas Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Bu yaz okulu dolu dolu geçiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.08.2021 10:19:29. #1.13#

title