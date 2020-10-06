Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor

06.10.2020 09:14 | Son Güncelleme: 06.10.2020 09:19
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor

Bursa'nın havası ve tabii güzellikleriyle ön plana çıkan yaylasına yapılan bungalov evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Bursa'nın havası ve tabii güzellikleriyle ön plana çıkan yaylasına yapılan bungalov evler ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Türkiye'nin en ünlü piknik ve mesire alanlarından biri olan Kocayayla, 400 dönümlük mera ve çayıra sahip. Bin 200 metre rakımda bulunan yayla bol oksijenli havası ile hastalar tarafından şifa bulmak için ziyaret ediliyor. Yaylanın etrafı çam, gürgen, meşe ve alıç ağaçlarıyla çevrili. Kocayayla, ziyaret edenleri kendine hayran bırakıyor. Kocayayla'ya yapılan bungalov evler faaliyete girdi. Yaylada konaklamak isteyen vatandaşlar bungalov evlere büyük rağbet gösteriyor.

4 kişilik ailenin rahatlıkla konaklayabileceği bungalovlarda bir evde bulunan her şey mevcut. Burada konaklayan vatandaşlar tabiatla baş başa bir gün geçiriyor. Bungalov evler günlüğü 350 liraya kiralanıyor. Keles Belediyesi'nin yaptığı bungalov evler hizmete girerken, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptıklarının da inşaatı devam ediyor. Kocayayla, ormanda güzel vakit geçirmek isteyenleri bekliyor.

Kocayayla'yı ziyaret eden vatandaşlar, "Burada çok güzel vakit geçirdik. Evler muhteşem. Ormanların içinde kurulan bungalov evlerde ailece konakladık. Burada güne zinde başlıyoruz. Buranın havası ve doğası muhteşem. Günlüğü 350 liraya konaklanabiliyoruz. Evlerde her şey mevcut. Sıcak suyu, ısıtıcısı, mutfağı banyosu, normal bir evden farksız burada şehrin karmaşasından uzaklaşıp kafanızı dinliyorsunuz. Herkese tavsiye ediyoruz. Burada yaz kış konaklamak ayrı bir güzel" dedi. - BURSA

Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor
Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Muharrem İnce Meral Akşener Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hazal Kaya Ali Sürmeli Demet Akbağ Mahsun Kırmızıgül
Spor Tisserand Erol Bulut Caner Erkin Fatih Terim Josef De Souza
Daha Fazla Beşiktaş Ermenistan Azerbaycan Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu yaylada konaklayan mutlu uyanıyor - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 09:20:04. #1.14#
title