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Bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçen vatandaşlar kendilerini çimin içerisinde buluyor.

RİZE (İHA) - Rize'nin Pazar ilçesinde bulunan yaya geçidinden karşıya geçen vatandaşlar kendilerini çimin içerisinde buluyor.

Pazar ilçesinde sahili merkeze bağlayan Karadeniz Sahil Yolu üzerinde ki yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor. Sahil yürüyüş kordonundan ilçe merkezine doğru çizilen yaya geçidinin bir başlangıcı kaldırıma, sonu ise sahil yolunun ortasında ki çimenliğe çıkıyor. Belli bir mesafe çimin içerisinde yürümek zorunda kalan vatandaşlar sonrasında bir sonraki yaya geçidini kullanarak istedikleri yere ulaşabiliyor. - RİZE

Bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

Bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

Bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

Bu yaya geçidinin sonu çimenliğe çıkıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karadeniz Sahil Yolu, Rize, Yerel, Haberler

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