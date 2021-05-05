Bu yasak, kırtasiyeci esnafla birlik olmak için!

İçişler Bakanlığı'nın hazırladığı Genelge 'ye göre marketler 7 Mayıs'tan itibaren elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak. Konuya ilişkin Tüm Kırtasiyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı açıklama yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine 'market tedbirleri' konulu gönderdiği Genelge'de; marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği belirtildi. Marketlerde kırtasiye ürünlerinin satışının yasaklandığıı da Genelge 'de açıkça ifade ediliyor.

İçişler Bakanlığı'nın hazırladığı Genelge 'ye göre marketler 7 Mayıs'tan itibaren elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak. Konuya ilişkin açıklama yapan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Helvacıoğlu; "Kırtasiye ürün gruplarının zincir marketlerde satışı yasaklanacak ürün grupları arasına alınmasıyla ilgili karardan dolayı başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, 81 ildeki Ticaret Odası temsilcilerimize, bir olmanın, birlik olmanın her zaman mümkün olabileceğini bir kez daha hafızalara kazıyan ve bu yapıldığında da başarıya ulaşılabileceğini gösteren Türkiye'nin her bölgesindeki kırtasiyeci meslektaşlarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Pandemi şartlarında gelir kaybına uğrayan küçük esnaf için Ticaret Bakanlığın geçtiğimiz aylarda harekete geçtiğini, bu kapsamda bakanlığın küçük esnafı korumak için üzerinde çalıştığı bir taslakla alışveriş merkezleri ile zincir marketlere mesafe ve nüfus kriteri ile birlikte satış esaslarında bazı değişikliklere gittiği bilgisini çeşitli basın yayın kuruluşları aracılığıyla öğrendiklerini ifade eden Mehmet Helvacıoğlu; "Faaliyet konusu gıda olan zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılmasının, gerçekleştirdikleri yüksek yatırımlar ile kırtasiye satışı yapmak isteyen perakendeci kırtasiyecilerimizle haksız rekabete sebebiyet vermekte olduğunu, zincir marketlerde bu ürünlerin satılmasının ticaret etiğine de uygun olmadığını her fırsatta dile getirmiştik. Zincir marketlerin hâlihazırdaki konseptinin, biz kırtasiyeciler başta olmak üzere diğer sektörlerde ticaret yapanların iş hacimlerini olumsuz etkilediği ortadadır. Kırtasiye ürünü satarak ticaret yapan ve bu şekilde ayakta kalmaya çalışan kırtasiyeci perakendeci meslektaşlarımız zincir marketlerin orantısız gücünün altında ezilmektedir. Ekonomimiz tüm işletmelerimiz ayakta kaldığında ancak güçlü olabilir. " ifadelerini kullandı.

Helvacıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu sebeple, gıda sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlerin satış yaptıkları ürün yelpazesinde kırtasiye ürünleri için de bir sınırlandırma yapılabilmesi amacıyla ilgili merciler nezdinde gerekli girişimler derneğimizce yapılmıştı. İçişleri Bakanlığının bugün 81 ilin valiliğine 'market tedbirleri' konulu genelge gönderdiğini ve bu Genelge 'ye göre 7 Mayıs'tan itibaren kısıtlama süresince marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini öğrendik. Bu Genelge marketlerde kırtasiye ürünü satılamayacağı anlamına geliyor. Bu bizim heyecanla beklediğimiz bir gelişmeydi. " açıklamalarını yaptı.

Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin çalışmalarının hız kesmeyeceğini aktaran Helvacıoğlu, kırtasiyecilerin kısıtlama süresince açık olacak işletmeler kapsamına alınması için de girişimlerin süreceğini, kamuoyu oluşturmaya, ilgili kurumlarla yoğun şekilde irtibat kurmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: Bültenler