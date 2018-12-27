AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezaların 2019'da artmayacağını, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçenlere kesilen idari para cezalarının affedileceğini kaydetti.

Milletvekili Tin, yaptığı yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını belirtti.

Yeni yasal düzenlemenin birçok alanda mağduriyetleri gidereceğini ve vatandaşa zaman kazandıracağını vurgulayan Tin, şunları ifade etti:

"Toplumun geniş bir kesimini ilgilendiren düzenleme sayesinde talepler ve ihtiyaçlar karşılanıyor, mağduriyetlerin önüne geçiliyor, süre uzatımıyla da önemli kolaylıklar getiriliyor. Kısacası bu yasa vatandaşa nefes aldıracak düzenlemeler içeriyor. Kanuna göre, Karayolları Trafik Kanununda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak. Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret veya iade edilecek."

Denizli'nin de aralarında bulunduğu il genelinin büyükşehir statüsünde olduğu şehirlerdeki kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara da müjde veren Tin, "Tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek. Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50'sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri de 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı." dedi.

Borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara da yeniden imkan tanındığını aktaran Tin, arazi varlığı az olan çiftçilere katkı sunmak adına ödedikleri Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırını asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürdüklerini bildirdi.

Kaynak: AA