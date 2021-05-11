Bu ürünler köylüden tüketiciye ulaşacak
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Bu ürünler köylüden tüketiciye ulaşacak

Bu ürünler köylüden tüketiciye ulaşacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türkiye'nin verimli ovalarından birisine sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde köy kadınları tarafından yapılan doğal ürünlerin satılacağı Vitamin mağazası açıldı.

Türkiye'nin verimli ovalarından birisine sahip olan Bursa'nın Yenişehir ilçesinde köy kadınları tarafından yapılan doğal ürünlerin satılacağı Vitamin mağazası açıldı.

Yenişehirli kadınlar tarafından 61 köyde hazırlanan doğal ürünler tüketiciye artık daha kolay ulaşacak.

Firma Genel Müdürü Sanem Kaya, " Türkiye'nin bereketli topraklarına sahip Yenişehir'in ilçesine bağlı ilçemize bağlı 61 köyde köylü kadınlarımızın ürettiği doğal ürünleri ülkemize ulaştırmak için bu mağazayı açtık. Bu mağazayı açarken Hatunişi kooperatifimizle beraber yola çıktık. Buradaki amacımız köylerimize bir nebze olsun destek sağlamak bununla birlikte tüketiciye kaliteli ürünleri ulaştırmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaya, " Mağazamızda gezen tavuk yumurtası, köy tavuğu, tarhana, erişte, köy salçası, biber turşuları, kozalak macunu, reçel, krem bal, keçi peyniri, doğal süt, manda yoğurdu gibi doğal ürünler satılacak" dedi. - BURSA

Bu ürünler köylüden tüketiciye ulaşacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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