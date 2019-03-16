Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'in, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Başka türlü iktidara mı gelinir?" dedi.

Karamollaoğlu, partisince Sivas Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de yaşayan herkesin kardeş olduğunu, farklı partilerin görüşlerini benimseyenlerin düşman olmaması gerektiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlenen terör saldırısını anımsatan Karamollaoğlu, "Dün kınadım, bugün de kınarız, yarın da ama kınamakla problemler çözülmüyor. Bugün dünyanın dört bir yanında Müslümanlar katlediliyor. Filistin'de, Suriye'de, Libya'da, Yemen'de, Afganistan'da katlediliyor. Bir tek çözüm var, Müslümanlar bir araya gelecek, el birliği edecekler, bütün bu yanlış gidişatla el birliğiyle mücadele edecekler." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Müslüman düşmanlığının çözülmesi için icraat olması gerektiğini belirterek, "Bizler iktidarda olmadığımız için sadece fikirlerimizi beyan edebiliriz ama iktidarlara düşen bizim gibi protesto etmek değil adım atmak, icraatta bulunmak, İslam ülkelerinin tamamını bir araya getirmektir. Sadece İslam ülkeleriyle de kalamayız çünkü dünya küçüldü." ifadesini kullandı.

Ezilen, sömürülen bütün ülkeleri de kucaklamak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bu fikri hazmedemeyen Avrupa, Amerika, Rusya ve Çin'i de hizaya getirecek, insanlık nedir onlara anlatacak biz olmalıyız ama ne yazık ki bu noktadan çok uzaklardayız. Yeni Zelanda'dan Türkiye'ye mesaj verenlere sesleniyorum, o mesajlarınız bize sökmez. Böyle şartlar meydana geldiği zaman kimse size pabuç bırakmaz. O zaman herkes bilir ki Cumhurbaşkanı da bizim cumhurbaşkanımızdır, bu devletin tamamı da bizim devletimizdir. İş kendi içimizde yanlış politikaları anlatmaya gelince de oturur kardeşlerimize, yanlışlarını güzel bir üslup içinde aktarmaya çalışırız. Onları düşünmeye, tefekküre davet ederiz."

Karamollaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden beri dış güçlerin gözünde, tehdidi altında olduğuna işaret ederek, bunlara karşı nasıl tedbirler alınacağını da bildiklerini dile getirdi.

Türkiye'de her yıl işsizlik rakamlarında artış olduğunu savunan Karamollaoğlu, "Bunu hızlı trenlerle önleyemezsiniz, biz hızlı trene karşı değiliz, Sivasımız hızlı trenden daha mükemmeline layık bir ildir. 'Öncelikleri iyi belirleyin.' diyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz"

Karamollaoğlu, Saadet Partisinin faklı şekillerde itham edilmeye çalışıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Biz bu seçimler için ayağa kalkarken prensiplerimizi belirledik. Herkes biliyor, biz bir ittifak içinde değiliz. Türkiye'de tüm illerde, ilçelerde, beldelerde seçime giren tek partiyiz. 'Seçime gireceğiz ama size başkaları oy vermesin.' Hadi ordan, sen onların oyuna talipsen ben de talibim, ne demek başkaları oy vermesin. Biz bu ülkenin vatandaşı olan herkesin oyuna talibiz. Aynen AK Parti'nin, MHP'nin, CHP'in, İYİ Parti'nin yaptığı gibi. Başka türlü iktidara mı gelinir? Size oy verdikleri zaman iyi, bize oy verdikleri zaman terörist. Bırakın bunları, memlekete huzur gelsin, huzur böyle gelmez. Onun için biz başkayız, onun için biz herkesi kucaklarız."

Karamollaoğlu, konuşmasının ardından partisinin belediye başkan adaylarını tanıttı.

Kaynak: AA