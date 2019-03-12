Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türkiye'nin ülkenin evlatlarının, ülkenin üreten dişlileri haline gelmesini istediklerini belirterek, "İstiyoruz ki ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm insanlarımız, yarınından emin olsun, huzur içerisinde yaşasın, gelecek endişesi yaşamasın." dedi.

Uysal, partisinin Yalıkavak Seçim İletişim Merkezi'nin açılışında, milletin hasretini giderecek hizmetlerin sahibi olmak adına, mücadeleden kaçmayacaklarını söyledi.

Türkiye'nin pek çok badireyi geride bıraktığını belirten Uysal, demokrasiyi ve adaleti, bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin temeli yapmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Demokrasi azami düzeyde işlesin istiyoruz. Türkiye'de herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye hayal ediyoruz. Biz çiftçimizin, esnafımızın, tüccarımızın, dar gelirli vatandaşlarımızın, emekçilerimizin, emeklilerimizin, tüm insanlarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın meselesini sonuna kadar konuşacağız. İstiyoruz ki bu ülkenin evlatları, bu ülkenin üreten dişlileri haline gelsin. İstiyoruz ki ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş tüm insanlarımız, yarınından emin olsun, huzur içerisinde yaşasın, gelecek endişesi yaşamasın."

Uysal, konuşmasının ardından DP Bodrum Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Kaynar ve partililerle birlikte iletişim merkezinin açılışını yaptı.

Kaynak: AA