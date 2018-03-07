Bu Tv Ayarlarını Kullanmayın

4K televizyonlara geçme zamanı sonunda geldi. Fiyatlar düşerken HDR, beklenen seviyeye ulaştı. Ancak yeni TV'nizi evinize taşıdıktan sonra ayarları arasında biraz gezinip, mümkün olan en iyi görüntüyü elde etmek isteyebilirsiniz.

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Ayarlar menüsünde "Ultra Black" veya "Live Color" gibi isimleri dikkat çeken birçok ayara rastlayacaksınız. Aslında bu işlevler kulağa hoş gelseler de, çoğu birer pazarlama taktiğinden ibaret ve görüntünün detaylarını azaltabiliyorlar veya karlanmaya neden olabiliyorlar. İşte en iyi görüntüyü elde etmek için kapatmak isteyeceğiniz ayarlar.

Dinamik kontrast (Dynamic contrast): Bazen "kontrast iyileştirme" olarak da anıla bu işlev, koyu alanları daha koyu, parlak alanları daha parlak yapıyor. Bu sayede resmin biraz daha "öne çıkmasını" sağlayabilseniz de, çoğu zaman siyah ve beyazları ezerek detayları azalatmış olacaksınız. Maksimum detay için bu işlevi kapalı tutun.

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Siyah ton (Black tone): Bu işlev dinamik kontrastta olduğu gibi siyah alanların çok daha karanlık görünmesini sağlamaya çalışır. Ancak TV'nizin siyahları daha siyah hale gelmeyeceğinden koyu gri alanlar siyah olacaktır. Bu ise detayların kaybolması anlamına geliyor. Bu işlevi de kapalı tutmak en iyisi.

Siyah detayı (Black detail): Siyah ton işlevinin tam aksi olan Siyah detayı, koyu alanları aydınlatarak bu alanlardaki detayları ortaya çıkarmaya çalışır. Bunun iyi bir şey olduğunu düşünebilirsiniz, ancak siyahları aydınlattığınızda görüntüde bozulmalar oluşabilir.

Kenar iyileştirme (Edge enhancement): Bu işlev, görüntüyü biraz daha keskin hale getirmeye çalışır. Bu kulağa hoş gelse de aşırı keskinleştirme, bozulmalar ve kenarların etrafında "halo efektine" yol açabilir. Bu ayar çoğu durumda kapalı olmalıdır.

Live Color, HDR + modu ve ve Flesh Tone: Bu işlevlerin hepsi, renkleri iyileştirmek için bir post-işleme gerçekleştirir. Ancak izlediğiniz film düzgün biçimde işlenmişse renkler yerinde olmalıdır. En doğal renk için bu ayarları kapatın. ("Renk sıcaklığı" ayarını bu işlevlerle karıştırmayın. Renk sıcaklığı, genellikle filmler için varsayılan olan "sıcak" seçeneğinde kalmalıdır.)

Süper çözünürlük, Reailty Creation, Pürüzsüz Tonlama (Smooth Gradation) ve diğer karlanma azaltma işlevleri: Bu seçenekler, karlanma ve dijital sıkıştırmadan kaynaklanan diğer bozulmaları azaltarak düşük kalitedeki içeriği daha iyi bir hale getirmeye çalışır. Blu-ray gibi üst kalitede içerikler için bu işlevleri kapalı tutmak daha iyi olacaktır. Aksi halde görüntü yumuşayabilir. Eski DVD'lerde bu işlevleri açmayı deneyebilirsiniz.

Motion Interpolation: Her üretici, bu ayar için kendi ismini kullanıyor. Sony TV'lerde "Motionflow", Samsung TV'lerde "Motion Rate Supreme" veya "Auto Motion Plus, LG'lerde "TruMotion" adıyla karşımıza çıkan bu ayar, farklı isimlere rağmen aynı şeyi yapıyor: Mevcut kareler arasında yeni kareler oluşturmak ve hareketi daha akıcı hale getirmek. Ancak bu, çoğu kulanıcının nefret ettiği "pembe dizi efektine" neden oluyor ve görüntüde bozulmalara da yol açabiliyor. Bu efektten hoşlanan biri değilseniz, ayarı kapalı tutmanızı öneriyoruz.

Otomatik resim (auto picture) modu: Sony TV'lerdeki bu işlev, TV'nizin resim modunu ekranda görünenlere göre otomatik olarak değiştiriyor. Bu işlevi kapalı tutmak genellikle iyi bir davranış olacaktır.