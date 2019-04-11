AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğunu yanlış yorumlayanların olduğunu belirterek, "Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir." ifadesini kullandı.

Yıldırım, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğunu yanlış yorumlayanların olduğunu aktardı.

Binali Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki bu tutumum, YSK karar sürecine saygımın gereğidir. Süreci partim ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla."

Kaynak: AA