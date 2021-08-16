Bu turnuvada kazanan fidan dikecek!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu turnuvada kazanan fidan dikecek!

Bu turnuvada kazanan fidan dikecek!
Bültenler - Haberler | Güncel

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Antakya İlçe Teşkilatı, Milli İrade Platformu Hatay Teşkilatı ve Antakya Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilecek olan 'STK'lar Arası Voleybol Turnuvası'nda son başvurular yarın alınacak.

STK'lar Arası Voleybol Turnuvası'nda son başvuru günü yarın..

20 Ağustos'ta başlayacak olan turnuvada, 18 Ağustos'ta başvurular tamamlanarak, fikstür planlaması gerçekleştirilecek.

TURNUVA SONUNDA FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞACAK

İlki gerçekleştirilecek olan voleybol turnuvası, diğer turnuvalara oranla daha farklı olacak. Turnuvaya katılan her takım adına fidan dikiminin yapılacağı turnuvada, kazanan takım adına da 20 fidan dikilecek. Turnuvayı ikinci tamamlayan takım adına da 10 fidan dikilerek, hem spor yapılarak hem de fidanların toprakla buluşması sağlanacak.

"SPOR SADECE SPOR DEĞİLDİR"

Gerçekleştirdiği anlamlı etkinliklerle adından sıkça söz ettiren TÜGVA Antakya İlçe Teşkilat Başkanı Mehmet Emin Sağanak, bu tip etkinlikleri sürekli hale getirmeyi planladıklarını söyledi. 15 Temmuz'da da Şehitlerimiz anısına futbol turnuvasına imza atan Başkan Sağanak, son günlerde yaşanan orman yangınları sonrasında da yapılacak olan turnuvada en anlamlı ödülün fidan dikmek olacağının altını çizdi. Sporun hiçbir zaman sadece spor olmadığına değinen Başkan Sağanak, "Biz TÜGVA Antakya İlçe Teşkilatı olarak, Milli İrade Platformu ve ilçe belediyemizin desteğiyle elimizden geldiğince anlamlı içerikli etkinliklere imza atmaya çalışıyoruz. Bizim tek amacımız spor yapmak ya da kazananın olduğu turnuvalar düzenlemek değil. Bizim en büyük amacımız, zor zamanlarda bile en anlamlı etkinliklerle birbirimize kenetlenmektir. Son süreçlerde önce yangın sonra da sel felaketleri yaşadık, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'nin her yerinde olan TÜGVA Teşkilatımız ellerinden geldiğince yaraları sarmaya çalışıyor. Bizde burada böyle bir etkinliğe imza atmak istedik. Bu etkinliğinin kazananı topraktır, fidandır, en önemlisi de dostluk ve kardeşlik bağlarıdır. Biz tüm STK'larımızı bu anlamlı turnuvaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Rize'de 3 katlı bina heyelanda sürüklendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Tanju Özcan Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Seren Serengil Şahan Gökbakar Armağan Çağlayan
Spor Mert Günok Mesut Özil Fatih Terim Mustafa Denizli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bu turnuvada kazanan fidan dikecek! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.8.2021 13:51:50. #1.14#

title