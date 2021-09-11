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Bu turizm sezonu gümüşçülerin yüzünü güldürdü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bu turizm sezonu gümüşçülerin yüzünü güldürdü

Mardin'de bu turizm sezonu gümüşçülerin yüzünü güldürdü.

Mardin'de bu turizm sezonu gümüşçülerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl Mardin'e gelen yerli ve yabancı turistler, gümüşçülerin yüzünü güldürdü. Mardin'in simgesi haline gelen gümüş ve telkari ziyaretçilerden ilgi gördü. Akyüz Gümüş Mağazaları işletmecisi Efrem Akyüz, bu sezonda yaptıkları satışlarla bu dönemden memnun kaldıklarını belirtti. Akyüz, telkari takılara olan rağbetin hat safhada olduğunu belirterek, en çok satılan modellerin yöresel tavus kuşu, şahmeran ve hayat ağacı olduğunu kaydetti. Gümüş işi ile uğraştıklarını söyleyen Akyüz, "16 senedir bu işi yapıyoruz. Telkari sanatı Mardin'de biliyorsunuz çok rağbet görülen bir sanattır. Bizde bu sanatı devam ettirenlerdeniz. Geçtiğimiz sezonda da yine gelen yerli ve yabancı turistler gümüşe çok ilgi gösterdiler. Özellikle telkari el sanatına yurt dışından gelen turistler de yine aynı ilgiyi gösterdiler. Memnunuz bu ilgiden. Turizm sezonlarında bu ilginin artmasını ve devam etmesini bekliyoruz" dedi.

"Bu dönem çok güzel geçti"

Geçtiğimiz dönemlerde pandemi dolayısıyla sadece internet satışlarına ağırlık verdiklerini aktaran Akyüz, "Ama yasakların ve kısıtlamaların kalkması ile birlikte açılan turizm sezonunda gayet memnunuz. Turistler yerli, yabancı olsun Mardin'e akın ettiler. ve telkari olarak kolyeler, bileklikler yani her şeyi el sanatlarında yapılan her şeyi sattık. Telkari ürünlerinde özellikle şahmaran ve kişniş modellerine çok ilgi gösterildi. Özellikle şu motifleri çok beğendiler. Elimde görmüş olduğunuz motifin adı hayat ağacı, şahmeran motifi ve tavus kuşu. Özellikle bu üç motif çok beğenilerek alındı. Bunları tabii internette de çok satıyoruz. İsteyen olursa kargolarda gönderebiliyoruz" diye konuştu. - MARDİN

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