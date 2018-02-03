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Bu Topraklar Lümpenlere Terk Edilemeyecek Kadar Mübarektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar, millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandallara, eli kanlı terör örgütlerine, kalemşorluk yapan lümpenlere terk edilemeyecek kadar mübarek yerlerdir.

Bu Topraklar Lümpenlere Terk Edilemeyecek Kadar Mübarektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar, millete silah doğrultan darbecilere, sokakları savaş alanına çeviren vandallara, eli kanlı terör örgütlerine, kalemşorluk yapan lümpenlere terk edilemeyecek kadar mübarek yerlerdir." diye konuştu.

Kaynak: Dunya.com

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