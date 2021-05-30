Bu testi geçebilir misiniz?

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Son 50 yılda Türkiye'nin göllerinin yarıdan fazlası neden kurudu?

Son 50 yılda Türkiye'nin göllerinin yarıdan fazlası neden kurudu?

a) İçtik.

b) Denize döktük.

c) Yeraltına kaçtı.

d) Yanlış su kullanımı...

Ülkemizde son 60 yılda 70'e yakın doğal göl kurudu. Bu göllerin toplam alanı Marmara Denizi'nin yüzölçümünden daha büyüktü. Yapılan en önemli hata, en çok su isteyen tarım ürünlerini en az yağış alan bölgelerde yetiştirmek oldu.

Doğru yanıt: d

Yerküre 1.5 derece daha ısınırsa dönüşü olmayan bir yıkımla karşı karşıya kalacağız.

1880'de yaklaşık 291 ppm iken 2020'de 415 ppm değerine çıkan nedir?

a) Ortalama toplumsal tansiyon

b) 100 metre koşusu rekoru

c) Atmosferdeki karbondioksit oranı

d) Tahta

Kuraklıktan sellere, tarımda verim düşmesinden canlıların yok olma eşiğine gelmesine kadar birçok tehdidin sebebi artan ve sera etkisi yapan karbondioksit miktarı. Kritik eşik olarak görülen 400 seviyesini devirdik! Umut verici olan şu ki son 3-5 yılda konuyla ilgili farkındalık artıyor. KONDA'nın araştırmasına göre Türkiye'de halkın yüzde 51.5'i iklim krizini virüsten daha büyük bir kriz olarak görüyor.

Doğru yanıt: c

Dağların başına en çok dert açan hangisidir?

a) Halay, horon, deve güreşi

b) Köroğlu

c) İnek, keçi, koyun

d) Madenler

2020'de 508 bin 862 hektar alan için maden sahası ruhsatı düzenlendi.

Doğru yanıt: d

Toprağa en çok zarar veren şey nedir?

a) Tarımda kullanılan zehirler (ilaçlar)

b) Tuvaletini toprağa yapan inekler

c) Çimenlere basanlar

d) Şuurunu yitirmiş köstebekler

Böceği, otu bertaraf etmek için kullanılan zehirli tarım ilaçları suyu, toprağı ve yediklerimizi kirletmekle kalmıyor; birçok canlının da ölmesine neden oluyor. Ama geçen yıl Türkiye'de umut verici bir gelişme yaşandı ve 16 tarım ilacının kullanımı yasaklandı.

Doğru yanıt: a

4'üncü sınıf su ne anlama geliyor?

a) Mezun olacak su

b) Limonlu, tarçınlı su

c) Çok kirlenmiş su

d) Bir içim su

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre yüksek kaliteli suya 1'inci sınıf kalitede su, az kirlenmiş ama halen içme potansiyeli olan suya 2'nci sınıf su, gıda harici sanayide kullanılabilecek derecede kirlenmiş olana 3'üncü sınıf su, 'yanına bile yaklaşmayın' ayarında kirlenmiş suya da 4'üncü sınıf su deniyor. Çevre Mühendisleri Odası'nın araştırmalarına göre Türkiye'nin nehirlerinin yüzde 70'e yakını 4'üncü sınıf su kategorisine giriyor.

Doğru yanıt: c

Canlı çeşitliliği için bir numaralı tehdit nedir?

a) Bill Gates

b) Yaşam alanlarının yok olması

c) Vadelerinin dolması

d) Tazmanya canavarı

Türümüzün faaliyetleri nedeniyle yaşam alanı kaybı, canlı çeşitliliğinin başındaki en büyük belalardan... Geçen yıl uydu verileri üzerinden yapılan araştırmaya göre her 6 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanı yok oluyor.

Doğru yanıt: b

Yıllardır Anadolu'da yok olduğu düşünülen ancak geçen günlerde Şırnak civarında görüntülenen efsane canlının adı nedir?

a) Anadolu ejderhası

b) Şahmaran

c) Leopar

d) Zümrüdüanka

Bugüne kadar sadece cesetlerinden dolayı yaşadığını düşündüğümüz efsane canlı leopar nihayet görüntülendi ve besin zincirinin tepesine oturdu.

Doğru yanıt: c

Denizlerdeki en büyük tehlike ne değildir?

a) Jaws

b) Plastik

c) Aşırı ve kontrolsüz avlanma

d) İklim değişikliği

Plastik artıklar balıkların kılcal damarlarına kadar girmiş. Aşırı avlanma desen tam gaz. Denizlerin de ısısı artıyor. Jaws bunların arasında masum kalıyor.

Doğru yanıt: a

Geçen günlerde plastik atıklarla ilgili alınan güzel haber neydi?

a) Atık plastik ithalatı durduruldu.

b) Plastik toplar tedavülden kalktı.

c) Plastiğe övgü düzmek yasaklandı.

d) Herkesi kendi mikroplastiğinden sorumlu tutma kararı alındı.

Avrupa'nın en çok atık plastik ithal eden ülkesi konumundaki Türkiye geçen günlerde bunu yasakladı.

Doğru yanıt: a

Beyaz yakalılar arasında popülerleşen kompost nedir?

a) Bir tür hoşaf

b) Tropik bir meyve

c) Bir tür ekim tekniği

d) Organik atıkları gübreye çevirme yöntemi

Gıda artıklarını bir yerde toplayıp, bekletip, birtakım işlemlerden geçirip gübreye dönüştürme yöntemi.

Doğru yanıt: d

Sayıları giderek artan hayvan eti ve ürünleri yemeyenlere ne denir?

a) Bir lokmadan bir şey olmaz

b) Balık var, yemez misin?

c) Hayvanınki can da bitkininki patlıcan mı?

d) Vegan

Bir zamanlar parmakla gösteriliyor olsa da hem hayvanları sömürmeye karşı, hem doğanın ve canlıların korunması hem de daha sağlıklı olunacağı gibi birçok nedenden günümüzün yükseleni veganlık. Veganizm kelimesinin Google'da aranma sayısı geçen 5 yılda yüzde 580 artmış.

Doğru yanıt: d

Marmara Denizi'ni kaplayan ve sümüğe benzeyen müsilajın nedeni nedir?

a) Sümüklü çocuklar

b) Denizin biyolojik ve kimyasal yapısındaki iklime bağlı değişmeler

c) Nezle olan ahtapotlar

d) Balıkçılar

Deniz bitkilerinin yanı sıra mikroorganizmalar tarafından üretilen yapışkan, beyazımsı maddeye müsilaj deniyor. Bunun oluşmasının en önemli nedenleri arasında kışın Marmara Denizi'nin yeterince soğumaması ve kirlilik gösteriliyor.

Doğru yanıt: b

Kaynak: Hürriyet