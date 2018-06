Bu tesis Türkiye'de tek... Tesiste engelliler ücretsiz tatil yapabilecek

Türkiye'de tek olan tesiste engellilere ücretsiz tatil keyfi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından engelliler için hayata geçirilen Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinde engelliler para ödemeden 5 yıldızlı otel ve tatil hizmeti alıyorlar.

Türkiye'de sadece engellilere özel tek plaj olma özelliğini taşıyan Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Kampına engelli vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından denizin doldurulması sonucu oluşan alanda yapılan Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi-Kampında il genelinden ve il dışından gelen engelli vatandaşlar ilgi gösteriyor. Engelliler, kendileri için hazırlanan özel havuz, kamp ve plajda dinlenip tatil yapma fırsatı buluyor.

2013 yılında hizmete giren tesis, Doğu Park mevkisinde yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kuruldu ve 7 milyon liraya mal oldu. Tesiste 2 bin 200 metrekare kapalı alan bulunuyor. Kampta engellilerin asansör sistemiyle içine girebileceği bir havuz, rehabilitasyon merkezi, 34 kişilik konaklama binası, 500 kişilik restoran, kafeterya, dinlenme alanı ve plaj bulunuyor. İki kişilik odalarda engelli vatandaşlar bir refakatçisiyle birlikte aynı odada kalabiliyor. Talep edildiğinde engelli vatandaşlar, engelliler için özel olarak donatılan araçla evlerinden alınıp tesise getiriliyor.

"Engelliler tesislerimizde engelsiz bir şekilde tatil yapıyorlar"

Tesislerde engelliler için hiçbir engel bulunmadığını ifade eden geçirilen Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Eda Günaydın, "Burası Türkiye'de tek. 34 engellinin aynı anda konaklayabileceği, zaman kaliteli zaman geçirebileceği bir dinlenme ve rehabilitasyon merkezi. Günümüzde engellilerin kumsallarda oturması veya suya girmesi her yerde uygun değil. Buradaki imkanlar sayesinde havuzumuzu çok rahatlıkla kullanabiliyorlar. Havuzda, engellilerin rahatça yüzebilmesi için aparatlarımız var. Engelliler, platformlar sayesinde güvenli bir şekilde suya inerek keyifli bir şekilde zaman geçiyorlar. Engelliler tesislerimizde engelsiz bir şekilde tatil yapıyorlar. Engelliler yaz sezonunda 5 gün boyunca buradan yararlanabiliyorlar. Özellikle il dışındaki engelliler tesisimize büyük ilgi gösteriyor. Her 5 günlük konaklama süresinden sonra yeni engellileri tesisimizde ağırlamaya devam ediyoruz. Tesisimizin oteli 12 ay boyunca açık bulunuyor. Yazın da 4 ay boyunca bütün etkinliklerimiz devam ediyor. Yılda yaklaşık bin 500 engelliye konaklama hizmeti veriyoruz. Tesisimizden hizmet alan engelliler çok memnun kalıyorlar. Tesisimize 5 yıldız üzerinden 10 yıldız puanı veriyorlar. Çünkü burada engellilerin yürümesinde, araba kullanmasında, görme engellilerin yollarıyla alakalı hiçbir sıkıntıları yok. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak engellilere kaliteli hizmet vermekten gurur duyuyoruz" dedi.

"Tatil için başka ile gitmemize gerek kalmıyor"

Samsun'da bulunan engellilerin tatil için başka bir ile gitmesine gerek kalmadığına dikkat çeken tek bacağı olmayan 48 yaşındaki bedensel engelli Turgay Aysuran, "Belediyemizin böyle bir tesisi engellilerin kullanımı için açması çok anlamlı bir olay. Samsun'da engelliler için çok güzel bir tesis var. Böyle bir tesis olduğu için başka bir ile gitmeye de gerek kalmıyor. Burada engellilerin faydalanabileceği her şey var. Restoran var, tatil alanı var, kamp alanı var, konaklama yeri var, rehabilitasyon merkezi var. Bizim için her şey düşünülmüş burada. Ben İstanbul'da oturuyordum. Daha sonrasında Samsun'a yerleştim. Daha sonra buranın varlığını öğrenince devamlı buraya geliyorum" diye konuştu.

60 yaşındaki bedensel engelli Salim Oktay, "Tesislerden yararlanmak için Giresun'dan Samsun'a geldik. Daha önce de gelmiştik. Engelli arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine burayı keşfettik. Tesiste emeği geçenlerden Allah razı olsun. Türkiye'de burası gibi başka bir tesis görmedik. Burada otelden, havuzdan, restorandan ve rehabilitasyon imkanlarından faydalanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Burada engellilerden para alınmıyor"

Her yıl Almanya'dan Samsun'a tatile geldiğini ifade eden 81 yaşındaki engelli Erdoğan Yalçın, "Ben Almanya Berlin'de yaşıyorum. 3 seneden beri Samsun'a gelip bu tesislerden yararlanıyorum. Sol gözümü kaybettim. Dizimde de büyük bir problem var. Geçen sene yine burada tatil yaptığımda Malatya'dan yetkililer bu tesise geldiler. Bu tesisin aynısını Malatya'ya yapmak istediklerini belirttiler. Türkiye'de böyle bir tesis yok. İstanbul'da var ama o da paralı. Buradan sadece engelliler faydalanabiliyor. Ama İstanbul'da sakat da olsan, fakir de olsan para vermek zorundasın. Buranın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinin çevresinde SUKAY, karavan kampı, plaj ve su adası bulunuyor.