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Çanakkale, Bayramiç, Güncel

Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gürsel Eskici'nin (58) tavukları, maydanoz yaprağı desenli yumurta yumurtluyor.

21.04.2020 16:26 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:27
Bu tavuk maydanoz desenli yumurtluyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gürsel Eskici'nin (58) tavukları, maydanoz yaprağı desenli yumurta yumurtluyor. Tavuklara kaynatılmış maydanoz suyu içiren Eskici'nin tavuklarının yumurtladığı yumurtalar, görenleri hayrete düşürüyor.

İlçe merkezi yakınında bulunan çiftliğinde tarım ve hayvancılık ile 30 yıldır uğraşarak geçimini sağlayan Gürsel Eskici, "Ben meraklı biriyim. Sürekli yeni bir şeyler oluşturma hayali ile çeşitli deneyler yaparım. Yıllar önce 220 kilogram ağırlığında kabak ürettim. Daha öncede tavuklarıma göz taşı suyu içirerek mavi renkli yumurta üretmiştim. Seralarımda yetiştirdiğim maydanozları pazarda satıyorum. Pazardan artan maydanozların bir kısmını kaynatarak tavukların içme sularına kattım. Bir kısmını da tavukların yemeleri için kümese bıraktım. Ayrıca tavuklara sarı buğday da veriyorum. Tavuklarımdan biri bir süre sonra üzerinde maydanoz yaprağı deseni bulunan bir yumurta yumurtladı. Bu yönde tavukları beslemeyi sürdürdüm. Şu ana kadar 10 civarında açık ve koyu renkli yumurta elde etim. Tavukları bu yönde beslemeyi sürdüreceğim" dedi.

"Yumurtaları görünce ben de şaşırdım"

Eskici'nin elde ettiği yumurtaları görenler ise gözlerine inanamıyor. Hayvanlar ve bitkilerde gelişme sağlamak adına çeşitli çalışmalar yaptığını belirten Eskici, "Hayvanları ve bitkileri seviyorum. Yıllardan beri üretimin içindeyim. Araştırarak veya kendi fikirlerimle bazı çalışmalar yapıyorum. Bütün tavuklarıma maydanoz suyu içiriyorum. Böyle bir durumun ortaya çıkacağını düşünmemiştim. Maydanoz desenli yumurtaları görünce ben de şaşırdım. Desenli yumurtaların sayısı giderek artacaktır. Yumurtalar büyük ilgi görüyor. Biraz daha birikince satmayı planlıyorum" diye konuştu.

Hayvancılık ve bitki üretiminde farklı yöntemler geliştiren Eskici, geçtiğimiz yıllarda da 220 kilogram ağırlığında kabak yetiştirmişti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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