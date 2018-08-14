Bu Tatilde "Haydi Gel Vazgeçme Çünkü; Sana Kalbim Geçti"

Martı Yayınevi'nden Tansel Baybara imzasıyla çıkan "Sana Kalbim Geçti", sizleri Mardin'in bereketli topraklarında başlayan ve küllerinden yeniden doğan Zamarott'un büyülü yolculuğuna davet ediyor. Huzurlu ve sessiz bir tatil döneminde baş ucunuzdan ayırmak istemeyeceğiniz "Sana Kalbim Geçti"de kendini keşfetmek için yola çıkan bir kadının biraz mistik biraz macera dolu hikayesi sizi bekliyor.

Zamarott, henüz küçük bir kızken, Bilge Şaman'ın ona verdiği ismin anlamını öğrenme merakıyla tutuşur. 23 yaşına geldiğinde kendini, isminin anlamını ve bu dünyaya geliş amacını bulmak isteyen Zamarott, sonu olmayan bir yola çıkar. Kendini bulmak için gittiği 7 dağın tepesinde arınmayı, hayal etmeyi, paylaşmayı, kendine değer vermeyi, korkmamayı, kılavuz olmayı ve kendinden vazgeçmemeyi öğrenir. Zamarott'un her durağı keşiflerle yolu 17 yıllık arayışı her şeyin başladığı, güzelliğiyle Mezopotamya'ya sonsuzluk katan, arınmışların şehri Mardin'de son bulur.