Bu tasarımlar plajlarda hipnoz etkisi yaratacak! İzmirli tasarımcı Burcu Erken, kendi adıyla kurduğu mayo markasının ikinci koleksiyonunu beğeniye sundu. Tasarımlarını ünlü sanatçıların da tercih ettiği Erken, "Hipnoz" adını verdiği yeni koleksiyonuyla bu yıl plajlara damgasını vuracak!

Cemiyet hayatının yakından tanıdığı İzmirli tasarımcı Burcu Erken, "Burcu Erken Luxury Beachwear" adını verdiği markasıyla plaj modasına iddialı bir giriş yaptı. "Diamond" adını taşıyan ilk koleksiyonuyla moda dünyasında büyük ses getiren Erken'in tasarımları, ünlü sanatçıların da ilk tercihi oldu. Burcu Erken Luxury Beachwear, 2020 yazını ikinci koleksiyonu "Hipnoz" ile karşılıyor. Siyah, altın sarısı, ateş kırmızısı, lacivert ve mürdüm renklerinin ağırlıkta olduğu koleksiyonda sezonun trendi volanlar, büyük fiyonklar, suda bozulmayan pirinç aksesuvarlar ve ışıltılı taşların kullandığı tasarımlar ön planda.

"Tasarımlarımı hayata geçirirken güneşin altında ışıl ışıl parlayan güçlü kadınları hayal ediyorum" diyen Burcu Erken'in koleksiyonu, şıklığı ve zarafetiyle fark yaratmak isteyen kadınlara hitap ediyor: "Markamı en iyi kullandığım zarif ya da gösterişli aksesuvarlar anlatır. 'Her yerde her zaman parlayın' mottosuyla çalışıyoruz. Ürünün bedene düzgün oturmasından dikiş kalitesine, hatta paketlemeye kadar tüketiciye uzanan yolculuğumuzun her durağında çok titiz davranıyoruz."

Kaynak: Snob Magazin