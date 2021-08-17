Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz
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Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz

Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Havalimanı'nın hemen yanı başındaki Arnavutköy ilçesinde bulunan tarlayı gören vatandaşlar, ellerine aldıkları poşet ve sepetlere, kendi elleriyle topladıkları sebzeleri satın alıyor.

İSTANBUL Havalimanı'nın hemen yanı başındaki Arnavutköy ilçesinde bulunan tarlayı gören vatandaşlar, ellerine aldıkları poşet ve sepetlere, kendi elleriyle topladıkları sebzeleri satın alıyor. Dalından kopardıkları organik ve taze ürünleri bu şekilde satın alan vatandaşlar, şehrin orta yerinde böyle bir uygulamanın olmasından dolayı oldukça memnunlar.

Burası Arnavutköy ilçesine bağlı Dursunköy Mahallesi. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 8 kilometre mesafedeki tarlada, domates, biber, patlıcan, fasulye, karpuz, semizotu, marul gibi sebzeler bulmak mümkün. Hafta sonu Hadımköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki yolu tercih eden yüzlerce vatandaş yol kenarındaki tarlayı görünce ellerine aldıkları poşetlerle tarlaya girerek diledikleri üründen toplayabiliyor. Tarla sahipleri, "Dalından organik ürünleri vatandaşlar kendi elleriyle toplayınca daha bir mutlu hissediyorlar kendilerini. 2 yıldır bu uygulamayı yapıyoruz ve müşterilerimiz de oldukça memnunlar bu durumdan" diyor.

Çocuklarıyla birlikte tarladaki ürünlerden toplayan aileler ise; "Burası aynı memleket havası gibi. Anadolu'daki köylerimizde bağ ve bostanlardan sebze ve meyve topladığımız günleri hatırlattı bizlere. Ürünler oldukça taze ve fiyatlar da gayet makul. Çocuklarımız için de farklı bir deneyim oluyor. Onlar da tarladan kendi elleriyle topluyor ürünleri, olgunlaşmış mı yoksa henüz ham mı ayırt etmeye çalışıyorlar. Güzel bir uygulamaö dediler. İstanbul gibi metropol bir şehirde tarım ve hayvancılığı yaşatmayı istediklerini söyleyen tarla sahipleri, bu ve benzeri uygulamaların desteklenmesini istiyor. 


Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz
Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz
Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz
Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz
Bu tarladan satın alacaklarınızı ellerinizle topluyorsunuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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