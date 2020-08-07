Bu tarla yüzünden baba cezaevine, oğlu ve gelini mezara girdi
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Bu tarla yüzünden baba cezaevine, oğlu ve gelini mezara girdi

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası babası tarafından öldürülen oğlu ve gelini son yolculuğuna uğurlandı.

Bu tarla yüzünden baba cezaevine, oğlu ve gelini mezara girdi
07.08.2020 14:33 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:52

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan tartışma sonrası babası tarafından öldürülen oğlu ve gelini son yolculuğuna uğurlandı.

Kahramanmaraş'ta petshop işi yapan Adem Maraşlı (29), eşi Meryem Maraşlı (34), dün gece arazi meselesini konuşmak üzere baba Dursun Maraşlı ile bir araya geldi. Konuşma tartışmaya ve kavgaya dönünce baba Dursun Maraşlı, oğlu ve gelinini öldürdü.

Cinayet sonrası jandarmayı arayıp, 'oğlumu ve gelinimi öldürdüm beni tutuklayın' diyen baba Dursun Maraşlı jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

'Kredi borçlarını ödemek için araziyi satmak istedi' iddiası

İddiaya göre baba Dursun Maraşlı, bankadan çektiği kredi borcunu ödeyemeyeceği için oğluyla konuştuğu ve arazilerinden bir kısmını satmak istediği, oğlu Adem Maraşlı'nın da buna karşı çıktığı öğrenildi.

Babası tarafından öldürülen Adem Maraşlı için Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'ndeki camide cenaze töreni düzenlendi. Pandemi kuralları uygulanan cenaze töreninde Adem Maraşlı'nın kardeşleri ayakta durmakta gücük çekerken, Maraşlı'nın cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Adem Maraşlı'nın eşi Meryem Maraşlı ise Kahramanmaraş Şeyh Adil Mezarlığında toprağa verildi. Adem ve Meryem Maraşlı'nın çocuklarının olmadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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