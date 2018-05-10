Bu Su, 200 Yıldır Durmadan Akıyor

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, 'Hoca Suyu' ve 'Göz Suyu' olarak bilinen çeşme, akan suyun şifalı olduğuna inananlar tarafından sıkça ziyaret ediliyor. Kaynağı belirsiz suyun 1800'lü yıllardan beri aralıksız aktığını belirten tarihçi Baki Sarısakal, "Gözünden rahatsız olan kişiler, buraya gelip, gözlerini yıkadıkları zaman iyi geldiğini söylüyor" dedi.

Yeraltından gelen suyun kaynağı kesin olarak bilinmezken, çeşmenin 1800'lü yıllardan beri sürekli aktığı belirtiliyor. Samsunlular, belediyenin 'Su içmek için uygun değildir' yazılı tabelasına rağmen sudan içtiklerini hatta yüzlerini yıkadıklarında göz hastalıklarının iyileştiğini söyledi. Yöre halkının 'Hoca Suyu' olarak bildiği su hakkında bilgi veren tarihçi, araştırmacı ve yazar Baki Sarısakal, "Çeşme, 'Hoca Suyu Çeşmesi' veya 'Göz Suyu Çeşmesi' olarak anılıyor. Bu, Osmanlı'nın 1800'lü yıllardan beri günümüze kadar gelen çeşmedir. Samsun'da bütün sular akmamasına rağmen burada suyun hiç kesilmediğini görüyoruz. Bu suyun kaynağı belirsizdir. 1870 yılındaki Trabzon vilayet salnamesine göre, Samsun'da 54 tane çeşme var. 54 çeşmeden bir tanesi de burası. Yine bir başka 21 Ocak 1863 tarihli belgede Kösefoğlu Ali Ağa'nın mütevellisi Hacı Zaife Hatun'un 'Hoca Suyu Çeşmesi'ni devam ettirmek için çeşmeye 1000 kuruş vakıf ayrılmış. Bunun o dönemki belgelerinde kaydı var" diye konuştu.

Suyun yaklaşık 200 yıldır durmadan aktığını kaydeden Baki Sarısakal, "Bu çeşme günümüze kadar gelmiş. Halk tarafından 'Göz Suyu Çeşmesi' olarak biliniyor. Gözünden rahatsız olan kişiler, buraya gelip, gözlerini yıkadıkları zaman iyi geldiğini söylüyorlar. Bu su, devamlı akıyor ve kaynağı belli değil. 1800'lü yıllardan beri devamlı akmaktadır. Aslında burası, mezarlığın alt geçidi oluyor. Eskiden buradaki mezarlıkların sınırları buraya kadar geliyordu. Günümüzde de bu çeşme varlığını sürdürmektedir" dedi.

- Samsun