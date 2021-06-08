Bu sözlerle tiye aldı: Maşallah... Hâlâ hoşmuş
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Bu sözlerle tiye aldı: Maşallah... Hâlâ hoşmuş

Bu sözlerle tiye aldı: Maşallah... Hâlâ hoşmuş
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi.

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, tarihçi İlber Ortaylı ile bir araya geldi. Hülya Avşar, daha önce İlber Ortaylı'nın Cansu Canan Özgen ile yaptığı sohbete gönderme yaparak, "Ben gideceğim, arkamdan 'ne hoşmuş' diyeceksin tamam mı? Ben duymuyormuşum gibi" dedi. Ortalı ise, "Maşallah, hala hoşmuş" ifadelerini kullandı. İkili bu sözlerin ardından kahkahalara boğuldu.

Tarihçi İlber Ortaylı, sunucu Cansu Canan Özgen'in Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına katılmış, yayının bittiğini zanneden Ortaylı, Özgen için "Maşallah, şuna bak" ifadelerini kullanmıştı. Bu olay uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Kaynak: Hürriyet

İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a
İlber Ortaylı yine yaptı yapacağını! Cansu Canan Özgen'den sonra bir 'maşallah' da Hülya Avşar'a
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