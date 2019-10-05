Bu söyleşiye T24'ün Hulki'si de katıldı: Hayvanlara işkence ve tecavüzün cezası sadece 600 lira!

Bu söyleşiye T24'ün Hulki'si de katıldı: Hayvanlara işkence ve tecavüzün cezası sadece 600 lira!

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için T24 olarak Beşiktaş Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Akyıldız ile konuştuk: Sokak hayvanları için ne yapılmalı? Kısırlaştırma hayvanlar için faydalı mı? Meclis'teki hayvan hakları yasa tasarısı ne gibi sonuçlar doğuracak?

05.10.2019 16:01

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü için T24 olarak Beşiktaş Belediyesi Veteriner Hekimi Tolga Akyıldız ile konuştuk: Sokak hayvanları için ne yapılmalı? Kısırlaştırma hayvanlar için faydalı mı? Meclis'teki hayvan hakları yasa tasarısı ne gibi sonuçlar doğuracak?

Haber/Video: Azra Ceylan


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