"Bu son şansımız mı?" gösterim programı 26 Nisan'da başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Bu son şansımız mı?" gösterim programı 26 Nisan'da başlayacak

'Bu son şansımız mı?' gösterim programı 26 Nisan'da başlayacak
Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Kültür Sanat

İklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Bu son şansımız mı?" gösterim programında Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlar'dan 10 belgesel film gösterilecek.

İklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Bu son şansımız mı?" gösterim programında Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlar'dan 10 belgesel film gösterilecek.

SALT'tan yapılan açıklamaya göre iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen gösterim programı 7. yılında SALT ve Garanti BBVA iş birliğiyle düzenlenecek.

Program, 2019 yapımı "Bir Masa İki Fil" filminin Türkçe altyazılı gösterimiyle 26 Nisan'da "www.saltonline.org"da başlayacak.

İklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturan filmlerin erişime açılacağı program kapsamında 2021 seçkisinde yer alan her film bir hafta boyunca erişime açık olacak.

Programın ayrıca bilim insanı, akademisyen, araştırmacı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini buluşturacak, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) ile eş zamanlı bir konuşma serisiyle sürmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, SALT'ta düzenlenen iklim konulu programların, kurumun güncel soruları kamuyla ve paydaşlarıyla müzakere etme yaklaşımının bir çıktısı olduğunu ifade etti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ise programının destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmayı amaçlayarak bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda ülkemizde ve uluslararası düzeyde pek çok ilki gerçekleştirdik. 10 haftalık bir film ve konuşmalar serisinden oluşan bu programın da en büyük küresel krizlerden olan iklim değişikliği hakkında kamuoyunda farkındalık yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

SALT'tan Fatma Çolakoğlu tarafından hazırlanan ve 26 Nisan-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Bu son şansımız mı?" 2021 programındaki bütün filmler, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecek.

Etkinliğin gösterim programında "Bir Masa İki Fil"in yanı sıra sırasıyla "El Değmemiş", "Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde", "Samuel Bulutlarda", "Anote'nin Gemisi", "Ağaçların Gizli Yaşamı", "Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir", "Dumanlı Kasaba", "Ormanların Zamanı" ve "Akbaba ile Kartal" belgesel filmleri izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı
Netflix 2021'in ilk çeyreğinde büyüme beklentilerini karşılayamadı, piyasa değeri 25 milyar dolar azaldı
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Kontrolden çıkan kamyonet, kaldırımdaki yayaya çarptı! Feci kaza anbean kamerada
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Üvey babasını sözlerini yediremediği için tüfekle öldüren zanlı tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Fahrettin Altun Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Mete Kalkavan Fırat Aydınus Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: "Bu son şansımız mı?" gösterim programı 26 Nisan'da başlayacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 17:17:49. #1.16#

title