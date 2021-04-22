"Bu son şansımız mı?" gösterim programı 26 Nisan'da başlayacak

İklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Bu son şansımız mı?" gösterim programında Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlar'dan 10 belgesel film gösterilecek.

İklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekmek amacıyla düzenlenen "Bu son şansımız mı?" gösterim programında Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlar'dan 10 belgesel film gösterilecek.

SALT'tan yapılan açıklamaya göre iklim değişikliğinin etkilerini inceleyen gösterim programı 7. yılında SALT ve Garanti BBVA iş birliğiyle düzenlenecek.

Program, 2019 yapımı "Bir Masa İki Fil" filminin Türkçe altyazılı gösterimiyle 26 Nisan'da "www.saltonline.org"da başlayacak.

İklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturan filmlerin erişime açılacağı program kapsamında 2021 seçkisinde yer alan her film bir hafta boyunca erişime açık olacak.

Programın ayrıca bilim insanı, akademisyen, araştırmacı ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini buluşturacak, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) ile eş zamanlı bir konuşma serisiyle sürmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, SALT'ta düzenlenen iklim konulu programların, kurumun güncel soruları kamuyla ve paydaşlarıyla müzakere etme yaklaşımının bir çıktısı olduğunu ifade etti.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu ise programının destekçisi olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmayı amaçlayarak bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda ülkemizde ve uluslararası düzeyde pek çok ilki gerçekleştirdik. 10 haftalık bir film ve konuşmalar serisinden oluşan bu programın da en büyük küresel krizlerden olan iklim değişikliği hakkında kamuoyunda farkındalık yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

SALT'tan Fatma Çolakoğlu tarafından hazırlanan ve 26 Nisan-4 Temmuz'da gerçekleştirilecek "Bu son şansımız mı?" 2021 programındaki bütün filmler, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecek.

Etkinliğin gösterim programında "Bir Masa İki Fil"in yanı sıra sırasıyla "El Değmemiş", "Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde", "Samuel Bulutlarda", "Anote'nin Gemisi", "Ağaçların Gizli Yaşamı", "Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir", "Dumanlı Kasaba", "Ormanların Zamanı" ve "Akbaba ile Kartal" belgesel filmleri izleyiciyle buluşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz