Bu son şansımız mı?

İklim değişikliğinin gezegenimize etkilerini inceleyen gösterim programı

Bu son şansımız mı?, yedinci yılında SALT ve Garanti BBVA iş birliğiyle düzenleniyor. On belgesel filmden oluşan 2021 seçkisi, 26 Nisan ile 4 Temmuz arasında Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilir şekilde ve altyazılı olarak saltonline.org'da.

SALT'ın, iklim değişikliğinin insana ve dünyaya etkilerine dikkati çekme amaçlı Bu son şansımız mı? gösterim programının 2021 seçkisi, Güney Afrika, Norveç, Fransa, Kanada, Bolivya ve Balkanlardan on belgesel filmi bir araya getiriyor. Yedinci yılında Garanti BBVA desteğiyle gerçekleştirilen program, 2019 yapımı One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil] filminin bir haftalık Türkçe altyazılı gösterimiyle 26 Nisan'da saltonline.org'da başlıyor.

Gezegenimiz ısınıyor, okyanuslar asitleniyor, deniz seviyesi yükseliyor; iklim değişikliği nedeniyle ekosistemler zarar görürken biyoçeşitlilik hızla azalıyor. İklim kriziyle ilgili süregelen sorunlar ve çözüme yönelik çabalar, haberlerin yanı sıra belgesel yapımlarla geniş kitlelere ulaşıyor. Bu son şansımız mı? seçkisinde bu yıl, insanlar, hayvanlar, doğa ve şehrin uyum içerisinde nasıl bir arada var olabileceği sorusuna yanıt arayan filmler yer alıyor. Bir gençlik grubu dans ve müzik aracılığıyla şehirlerinin ekolojik yapısını korumaya çalışırken, bambaşka bir coğrafyadan bir topluluk köklerine sahip çıkarak geleceği inşa etmenin yollarını arıyor. Büyük Okyanus'un ortasında küçük bir ada ülkesinin verdiği iklim mücadelesi, dünyanın diğer ucunda karşılık buluyor. Bireysel, toplumsal ya da kurumsal olması fark etmeksizin; bugün yaptığımız seçimlerin yarınımızı tayin edeceği bilinci giderek artıyor.

SALT ve Garanti BBVA, Bu son şansımız mı? programıyla iklime dair sorular soran, aciliyet gerektiren meselelere odaklanan, geleceğimiz için olası çözümleri araştıran ve toplumsal farkındalık oluşturan filmleri Türkiye'nin her yerinden ücretsiz erişime açıyor. Her filmin bir hafta boyunca saltonline.org'da altyazılı olarak sunulacağı programın, iklim ve ekolojik kriz üzerine düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eden bir konuşma serisiyle sürmesi planlanıyor. Bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar ve sivil toplum örgütü temsilcilerini buluşturacak bu sohbetlerin, Kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde toplanacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) ile eş zamanlı yapılması için çalışmalar devam ediyor..

Bu son şansımız mı? kapsamında yedi yılda 50'den fazla filmin gösterildiğini belirten

SALT Araştırma ve Programlar Direktörü Meriç Öner, SALT'ta düzenlenen iklim konulu programların, kurumun güncel soruları kamuyla ve paydaşlarıyla müzakere etme yaklaşımının bir çıktısı olduğunu ifade etti. SALT'ın, dünyaya karşı bir sorumluluk bilinciyle eğildiği konu, onuncu yılında ayrıca, SALT Beyoğlu'nda yer alan İKLİMCİL: Mevsimler Sürüklenirken sergisinde gıda odağında irdeleniyor. Londra merkezli Cooking Sections tarafından hazırlanan sergide, yeme içme alışkanlıklarımızın çevreye olumsuz etkileri, güncel fikir ve öneriler eşliğinde sunuluyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Işıl Akdemir Evlioğlu, "Sorumlu bankacılık anlayışıyla topluma fayda sağlayan, bilgi, sanat ve kültür üretimini destekleyen bir kurum olarak hayata geçirdiğimiz SALT'ın Bu son şansımız mı?programının destekçisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünyamıza ve geleceğimize iyi bakmayı amaçlayarak bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda ülkemizde ve uluslararası düzeyde pek çok ilki gerçekleştirdik. 10 haftalık bir film ve konuşmalar serisinden oluşan bu programın da en büyük küresel krizlerden olan iklim değişikliği hakkında kamuoyunda farkındalık yaratacağına inanıyoruz." dedi. Evlioğlu ayrıca, SALT'ın onuncu yılını kutlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti.SALT'ın katılıma değer veren, nitelikli bilgiye ayrıcalıksız erişimi teşvik eden programlarını gelecekte de sürdüreceğine duydukları inançla Banka olarak desteklerinin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Bu son şansımız mı? 2021 programı, SALT'tan Fatma Çolakoğlu tarafından hazırlanmıştır. 26 Nisan-4 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek programdaki filmler, birer hafta süreyle saltonline.org'da yayında kalacaktır. Bütün filmler, orijinal dilinde Türkçe ve İngilizce alt yazılı olarak gösterilecektir.

SALT, Eylül 2015'te petrol, kömür veya gaz şirketlerinden destek kabul etmeyeceğini duyurdu. Garanti BBVA ise iklim değişikliğiyle mücadele ve düşük karbonlu ekonomiye geçişte öncü uygulamaları hayata geçirdi. Geçtiğimiz aylarda kömürü ve kömürle ilişkili aktiviteleri finanse etmeyeceğini açıkladı.Yenilenebilir enerjinin en büyük destekçilerinden biri olup karbon emisyonlarını azaltarak ve kalan emisyonları için de karbon kredisi satın alarak karbon nötr banka oldu.

SALT'ın Bu son şansımız mı? programı, kurucusu Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.

Bu son şansımız mı? Gösterim Programı

26 Nisan-4 Temmuz

saltonline.org

26 Nisan-2 Mayıs

Jacob von Heland ve Henrik Ernstson, One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil], 2019

3-9 Mayıs

Miha Avguštin, Rozle Bregar ve Matic Oblak, The Undamaged [El Değmemiş], 2018

10-16 Mayıs

Alexander Glustrom, Mossville: When Great Trees Fall [Mossville: Ulu Ağaçlar Devrildiğinde], 2019

17-23 Mayıs

Pieter Van Eecke, Samuel in the Clouds [Samuel Bulutlarda], 2016

24-30 Mayıs

Matthieu Rytz, Anote's Ark [Anote'nin Gemisi], 2018

31 Mayıs-6 Haziran

Jörg Adolph ve Jan Haft, Das geheime Leben der Bäume [Ağaçların Gizli Yaşamı], 2020

7-13 Haziran

Manuel Deiller ve Nina Ardoin, Longyearbyen, a Bipolar City [Longyearbyen: İki Kutuplu Şehir], 2016

14-20 Haziran

Meng Han, Smog Town [Dumanlı Kasaba], 2019

21-27 Haziran

François-Xavier Drouet, Le temps des forêts [Ormanların Zamanı], 2019

28 Haziran-4 Temmuz

Clement Guerra ve Sophie Guerra, The Condor and the Eagle [Akbaba ile Kartal], 2019

BU SON ŞANSIMIZ MI?

One Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil] (2019)

26 Nisan-2 Mayıs

Yönetmenler: Jacob von Heland ve Henrik Ernstson

84 dakika

Afrikanca, İngilizce, Xhosa; Türkçe altyazılı

Irk ve doğaya dair güncel sorgulamalardan yola çıkarak kentte bilgi edinme imkânlarını araştıranOne Table Two Elephants [Bir Masa İki Fil], Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde kaynakların nasıl yönetildiğini toplumsal, kültürel ve siyasi boyutlarıyla ele alıyor. Film, güneybatı Afrika'dan Khoi halkı dilinde "bulutların toplandığı yer" anlamına gelen Table Mountain [Masa Dağı] çevresindenbirkaç farklı hikâyeyi bir arada sunuyor. İzleyici, bir yanda yerel kültürü modern dans teknikleriyle birleştirmeye çalışan hip-hop ve break dansçıları, diğer yanda doğayı koruma çabasındaki kent sakinlerini takip ediyor.

Cape Town'a özgü bitki örtüsü ve sulak alanlara odaklanan yapımda, biyologlar, hip-hopçular ve aktivistler dağın etrafında birlik ve bağlılık sembolleri üretmenin yollarını ararken, kentin çok katmanlı, acı dolu ve özgürleştirici tarihi gözler önüne seriliyor. İsveçli araştırmacı ve yönetmenler Jacob von Heland ve Henrik Ernstson, hızla büyüyen kentteki sömürgeci ve apartheid geçmişi görünür kılıyor ve yerlilerin kaynak yönetimi konusunda zorluklarla nasıl mücadele ettiğini anlatıyor.

SALT'ın Bu son şansımız mı? programı, kurucusu Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.