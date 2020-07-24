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Bu sokağa bakan bir daha bakıyor

Bu sokağa bakan bir daha bakıyor Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir sokak, halı deseni ile döşendi Halı gibi ilmek ilmek dokunan sokağa bakanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi altyapı çalışmaları biten caddelerde üstyapı çalışmalarına başladı.

24.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:22

Bu sokağa bakan bir daha bakıyor

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir sokak, halı deseni ile döşendi

Halı gibi ilmek ilmek dokunan sokağa bakanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi

MARDİN - Mardin'in Kızıltepe İlçe Belediyesi altyapı çalışmaları biten caddelerde üstyapı çalışmalarına başladı. Tepebaşı Mahallesinde bir sokakta halı motiflerinden yola çıkılarak yapılan halı motifli yol büyük ilgi gördü. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam işçilerle birlikte halı desenli yolda taşları döşedi.

Kızıltepe Belediyesine 4 Kasım 2019'da Belediye Başkan Vekili olarak atanan Kaymakam Hüseyin Çam, ilçenin cadde ve sokaklarında örnek çalışmalar yürüteceklerini söylemişti. Kızıltepe Belediyesi elektrik, su ve doğal gaz gibi alt yapı çalışmalarından sonra üstyapı çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda Tepebaşı Mahallesi 624. sokakta yol ve kaldırım çalışması başlatıldı. 2 bin 19 metrekare alanda 220 metre uzunluğunda renkli bazalt taşlarla halı gibi dokuyarak halı desenli bir sokak ortaya çıktı.

Örnek sokağın ismini vatandaşlar verecek

Kaymakam Çam, Türkiye'ye örnek olacak caddenin ismini Kızıltepelilerin vereceğini söyledi. Kaymakam Çam, "Özellikle bir halı motifi üzerinden esinlendik. Burası 220 metre uzunluğunda bir caddemiz. Yapmış olduğumuz halı desenli motiflerle, yaya kaldırımlarıyla, ışıklandırma sistemleriyle Türkiye'ye örnek bir cadde oldu. Halihazırda isminin ne olacağı konusunda da vatandaşlarımızla birlikte karar vereceğiz. Vatandaşlarımızın halı sokak olsun tarzında talep ve istekleri de var. Biz burasını Türkiye'ye ve özellikle bölgemize uygun olabilecek, örnek olabilecek bir cadde olarak hizmete sunduk" dedi.

"Evimizde de kilim var, sokağımızda da eve çöp atmadığımız gibi sokağımıza da atmamalıyız"

Caddenin evlerini anımsattığını anlatan vatandaşlar da sokağa kimsenin çöp atmamasını istiyor. Caddeyi beğendiğini söyleyen Ömer Akış, "Evimizde de kilim var caddemizde de kilim var. Kimse evine çöp atmadığı gibi caddeye de atmasın çevremizi koruyalım" diye konuştu.

Vatandaşlardan Nurettin Kahraman ise, "Güzel yapılmış. Ben yeni görüyorum daha önce sosyal medyadan görmüştüm. Özellikle şimdi bakmak için geldim. Kızıltepe için ihtiyaçtı. Böyle bir yolun yapılması özellikle halı desenli bir yolumuzun olması çok güzel oldu" şeklinde konuştu.

Çevre düzenlemesi kapsamında manolya ve süs eriği ağaçları da dikilen sokak güzelliğine güzellik kattı.

Bu sokağa bakan bir daha bakıyor

Kaynak: İHA

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