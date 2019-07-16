Bu smoothie, hem serinletiyor hem tok tutuyor

KAVUN

Kavun, lezzeti ve güzel kokusu sayesinde yaz aylarında en çok tüketilen meyvelerden biri olarak gösteriliyor. Bu özellikleri kavunu yaz sofralarının vazgeçilmezlerinden biri yapıyor ancak pek çok çeşidi bulunan kavun aynı zamanda birbirinden farklı vücut sistemlerine yararları ile öne çıkıyor. Göz sağlığının korunmasından kilo vermeye, doğurganlığın artırılmasından bağışıklık sistemini güçlendirmeye kadar pek çok işlevi bulunuyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Aslıhan Altuntaş, kavunun faydaları ve doğru tüketmenin yolları hakkında bilgi verdi.

BAĞIRSAK DOSTU OLARAK BİLİNİYOR

Kavun düşük kalorili ve oldukça lifli bir besindir. 150 gram yani bir porsiyon kavunda 1,5 gram lif bulunmaktadır. Lif içeriği yüksek olan bu meyve bağırsakların çalışmasına yardımcı olmaktadır. Kavun rahatlıkla kahvaltıda tüketilebilmektedir. Lifli olduğu için kahvaltıda tüketilebilecek kavun uzun süre tokluk sağlamaktadır.

BETA KAROTEN ZENGİNİ KAVUN

Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Beta karoten kolaylıkla A vitaminine dönüşebilen bir bileşendir. Yani beta karoten kendi başına bir A vitamini formu olarak düşünülmektedir. Kavun da beta karoten açısından dolu bir meyvedir. Bu da göz sağlığına olumlu etkiler vermektedir. Beta karotenin katarakt oluşumunu engelleyebileceği yine yapılan bazı araştırmalarda görülmüştür. Ayrıca kavundaki beta karoten kuvvetli bağışıklık ve genel sağlık bakımından çok faydalıdır.

HAMİLELİK SÜRECİNDE TÜKETİLMELİ

A, B ve C vitaminleri ile sodyum, potasyum, magnezyum, demir, bakır ve alfe-beta karotenlerini zengin miktarda içeren kavun folat deposu olarak da dikkat çekmektedir. Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir. Yapılan araştırmalara göre düzenli olarak kavun tüketmek doğurganlığı artırmaya da yardım etmektedir. Kavun ayrıca hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi ve bebeğin sağlıklı doğmasını da sağlamaktadır. Ayrıca kavunun hormonları dengeleyici özellikleri de bulunmaktadır.

SPORCULARA EN BÜYÜK DESTEK KAVUNDAN

Her besinde olduğu gibi kavun tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır. Kavunu günde bir porsiyon yani 150 gram olacak şekilde tüketmek gerekmektedir. Kavun özellikle spor yapanların, egzersiz öncesinde gönül rahatlığıyla yiyebileceği bir meyvedir. Spor yaparken sadece proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmek gerektiği gibi bir algı bulunmaktadır. Bu algıdan dolayı spor yapanlar vitamin ve mineral açısından eksik kalmaktadır. Halbuki kavundaki karbonhidrat sağlıklı bir karbonhidrattır bu nedenle de spor yapanların yemesi gereken bir besindir. Ancak bu meyveyi de diyabet hastalarının hekimlerine sormadan tüketmemesi gerekmektedir.

KAVUNLU İÇECEK TARİFİ

Kavunla birlikte hazırlanacak içecekler hem ferahlatır hem iyi bir öğün olabilir. Evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz kavunlu içeceklerden birinin tarifi şöyledir:

200 gram siyah üzüm

3 dilim muz

1 porsiyon kavun

1 yemek kaşığı vanilyalı dondurma

1 çay bardağı süt

Kaynak: Bültenler